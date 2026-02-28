A Friedrich Merz vezette német kormány elárulja Németország érdekeit azzal, hogy elutasítja az orosz gáz vásárlását, miközben elősegíti az amerikai cseppfolyósított földgáz Ukrajnába irányuló tranzitját – jelentette ki a RIA Novosztyinak adott interjúban Ralph Niemeyer, a Német Alkotmányért és Szuverenitásért Tanács vezetője.
Ez a német nép és a német gazdaság elárulása
– fogalmazott Niemeyer.
A bírálat apropóját az adta, hogy az ukrán Naftogaz vállalat első alkalommal kezdett amerikai cseppfolyósított földgázt importálni egy németországi LNG-terminálon keresztül.
Az európai gáz-infrastruktúra-üzemeltetők szövetségének adatai szerint a németországi gáztárolók készletszintje február 23-ra 20,71 százalékra csökkent, ami kritikus szintnek számít.
Niemeyer arra figyelmeztetett, hogy a kialakult helyzet a következő hetekben rendkívül nehéz időszakot hozhat Németország számára.
Korábban Merz kijelentette, hogy gyakorlatilag lehetetlennek tartja a kapcsolatok normalizálását Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Azt is kizárta, hogy az ukrajnai harcok folytatódása mellett újrainduljanak az orosz kőolajszállítások.