A Friedrich Merz vezette német kormány elárulja Németország érdekeit azzal, hogy elutasítja az orosz gáz vásárlását, miközben elősegíti az amerikai cseppfolyósított földgáz Ukrajnába irányuló tranzitját – jelentette ki a RIA Novosztyinak adott interjúban Ralph Niemeyer, a Német Alkotmányért és Szuverenitásért Tanács vezetője.

Merz

Fotó: MATTHIAS BALK/DPA

Ez a német nép és a német gazdaság elárulása

– fogalmazott Niemeyer.

A bírálat apropóját az adta, hogy az ukrán Naftogaz vállalat első alkalommal kezdett amerikai cseppfolyósított földgázt importálni egy németországi LNG-terminálon keresztül.

Az európai gáz-infrastruktúra-üzemeltetők szövetségének adatai szerint a németországi gáztárolók készletszintje február 23-ra 20,71 százalékra csökkent, ami kritikus szintnek számít.

Niemeyer arra figyelmeztetett, hogy a kialakult helyzet a következő hetekben rendkívül nehéz időszakot hozhat Németország számára.

Korábban Merz kijelentette, hogy gyakorlatilag lehetetlennek tartja a kapcsolatok normalizálását Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Azt is kizárta, hogy az ukrajnai harcok folytatódása mellett újrainduljanak az orosz kőolajszállítások.