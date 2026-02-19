Katasztrófába sodorja a világot a mesterséges intelligencia (MI), amely során egy kisebb elit példátlan luxusban élhet majd, míg a többség csak szenvedni fog. Legalábbis ezt állítja Dex Hunter-Torricke, a Google MI-vel foglalkozó ágazata, a DeepMind korábbi kommunikációs vezetője, aki mellesleg Mark Zuckerbergnek és Elon Musknak is dolgozott. A témával foglalkozó publikációjában azt írta, hogy a nagy technológiai vállalatok vezetői radikális és katasztrofális változás felé irányítják a társadalmat.

Katasztrófába sodorja a világot a mesterséges intelligencia térhódítása, állítja a Google volt vezetője (illusztráció) Fotó: Alex Knight/pexels

Riasztó jóslat a mesterséges intelligencia és az emberiség jövőjével kapcsolatban

„Kialakul egy elit osztály, amelynek mesterséges intelligenciával kibővített képességei lehetővé teszik a luxuséletet, olyan orvosi háttérrel rendelkeznek, amelyek hosszabb életet biztosítanak a számukra, és ezzel párhuzamosan együtt él majd az a globális többség, amelynek gazdasági kilátásai, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése és politikai érdekérvényesülése végletesen korlátozott”– írta esszéjében.

Dex Hunter-Torricke „jóslatának” fő gondolata az, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődése a munkahelyek többsége az automatizálás miatti elvész. Szerinte, a Nemzetközi Valutaalap becslése, amely a munkahelyek 60 százalékának kiváltásáról szól, „a valódi hatások lebecsülése” – derül ki a Daily Mail cikkéből.

A mesterséges intelligencia sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy arra felkészülhettünk volna (A kép illusztráció) Fotó: ThisIsEngineering/Pexels

S hogy nem a levegőbe beszél, bizonyítja a több mint 15 évnyi együttműködés a Szilícium-völgy vezetőivel a mesterséges intelligencia létreozásában. Együtt dolgozott Facebook alapító Mark Zuckerberggel és a SpaceX-nél Elon Muskkal. Közel két évtizedet töltött olyan emberekkel, akiknek a jövőre vonatkozó terveket kellene kidolgozniuk. Azonban miután otthagyta a Google mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegét, rájött, hogy „nincs semmiféle terv”.

A mesterséges intelligencia sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy arra felkészülhettünk volna. Míg a kritikusok azzal érvelnek, hogy az MI képességei „ellaposodnak”, az új modellek egymást követő generációi gyors fejlődést mutatnak, az intelligencia egy általánosabb formája felé tendálnak, amely szinte bármilyen feladatra vagy tevékenységre alkalmazhatóak.

A gazdasági előnyök valószínűleg hatalmasak lesznek, de Hunter-Torrickét aggasztja, hogyan oszlik ez majd el. „A termelékenység növekedése valós lesz – de nincs olyan automatizmus, amely széles körben jólétté alakítaná azt. A legvalószínűbb kimenetel egy olyan gazdaság, amelyben a vállalati profitok óriásira duzzadnak a munkaerőköltségek drasztikus csökkenése miatt, miközben a munkavállalók részesedése ellenkező irányba mutat. A vagyon példátlan mértékben koncentrálódik a csúcson, míg a középső réteg veszít, és ezek a változások politikai felforduláshoz vezethetnek”.

Hunter-Torricke nincs egyedül az MI társadalmi előnyeivel kapcsolatos szkepticizmusával. Nemrégiben lemondott posztjáról a vezető MI cég, az Anthropic biztonsági vezetője, és azt írta az X-en, hogy a világ veszélyben van. Az Anthropic alapítója, Dario Amodei szerint a világ még nem áll készen a mesterséges intelligencia hatásainak kezelésére.