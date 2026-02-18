Hírlevél
kábítószer

Több száz kiló drogot foglaltak le a határon – óriási metamfetamin-szállítmány bukott le

17 perce
Közel 266 kiló kábítószert foglaltak le a kanadai hatóságok az Egyesült Államokból érkező forgalomban. A gyanú szerint a szállítmány metamfetamin volt, amelyet egy 29 éves férfi próbált Kanadába csempészni.
A kanadai határőrség közlése szerint a metamfetamin-szállítmányt február 4-én foglalták le a Blue Water Bridge átkelőnél. Egy az Egyesült Államokból érkező kamiont másodlagos ellenőrzésre irányítottak, ahol szolgálati kutya segítségével 16 sporttáskában találták meg a feltételezett kábítószert – NYPost.

A hatóságok több száz kilogramm metamfetamint foglaltak le az Egyesült Államok felől érkező kamionban.
Fotó: Unsplash

A lefoglalt anyag összsúlya 266,4 kilogramm volt.

Hogyan buktatták le a metamfetamin-szállítmányt?

A hatóságok közleménye szerint az ellenőrzés során a pótkocsi átvizsgálásakor derült fény a rejtett csomagokra. A gyanúsított, Kulbir Singh kanadai állampolgár ellen metamfetamin behozatala és terjesztési célú birtoklás miatt emeltek vádat.

Miért különösen veszélyes a metamfetamin?

A metamfetamin rendkívül erős, gyorsan függőséget okozó stimuláns, amely súlyos fizikai és mentális károsodást idézhet elő. Hosszú távú használata idegrendszeri károsodáshoz, pszichózishoz, valamint komoly társadalmi problémákhoz vezethet.

A hatalmas mennyiségű lefoglalt kábítószer jelentős feketepiaci értéket képvisel, és a hatóságok szerint komoly bűnszervezeti háttér állhat a szállítmány mögött.

 

 

