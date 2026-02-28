Megrázó részletek a londoni halálos metróbalesetről: miért nem fékezett a vezető?

Hírlevél
51 éve, 1975. február 28-án történt London legsúlyosabb metróbalesete, a Moorgate-tragédia. A halálos metróbalesetben 43 ember életét vesztette.
1975. február 28-án a London Underground metróhálózatát súlyos tragédia érte. Egy, a végállomáshoz élő szerelvény nem állt meg a peronnál, hanem nagy sebessébbel továbbhajtott, és az alagútban a sínek végén található téglafalnak ütközött. A halálos metróbalesetben 43 ember meghalt 74 utas súlyosan megsérült – írja a London Fire Brigade

51 éve, 1975. február 28-án történt London legsúlyosabb metróbalesete, a Moorgate-tragédia.
51 éve, 1975. február 28-án történt London legsúlyosabb metróbalesete, a Moorgate-tragédia. Fotó: NORTHFOTO

A szerelvény a péntek reggeli csúcsforgalomban több mint 300 utassal érkezett a déli vonal végállomásához, a Moorgate állomásra. A vonatnak a menetrend szerint 8:46-kor kellett volna a 9-es peronra megérkeznie, de ehelyett fékezés nélkül továbbhajtott, majd a síneken túlfutva egy téglafalba csapódott. 

A hat kocsiból álló szerelvény első három kocsija összepréselődött: az első kocsi kettétört, a második az első alá csúszott, a harmadik pedig ráfutott a másodikra az ütközés ereje miatt.  

A helyszíni mentés és kárelhárítás hat napig tartott, több mint 1320 tűzoltó, 240 rendőr, 80 mentős és 16 orvos dolgozott megállás nélkül a helyszínen – írja a Britannica.

Two firemen work in a coach from the 6 car tube train which overran a Northern line Moorgate platform and entered a blind tunnel killing at least 15 people and injuring many more. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)
Fotó: Corbis via Getty Images

Máig rejtély a londoni metróbaleset 

A metróvezetőt, az 56 éves Leslie Newsont kollégái gondos, megbízható dolgozóként ismerték. A vonaton lévő holmija és jegyzetei arra utaltak, hogy a munkáját komolyan vette, sőt, a zsebében nála volt a pénz egy autóvásárlásra a műszak végeztével. Az orvosszakértő sem talált olyan egyértelmű indokot, – görcsrohamot, infarktust vag más egészségügyi gondot – ami magyarázta volna a viselkedést. 

A southbound train failed to stop at the Moorgate terminus and crashed into the wall at end of the tunnel. Forty-three people died as a result of the crash and a further seventy-four were injured. With no fault being found with the train equipment, the Department of the Environment report found that the driver had failed to slow the train and stop at the station and there was insufficient evidence to determine the cause. Northern Line Tube crash at Moorgate underground station. February 1975 75-01165-037 (Photo by WATFORD/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images)
Fotó: Mirrorpix via Getty Images

A baleset körülményei még ma is vitatottak, mivel a vizsgálat nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy miért nem fékezett a vezető. Nem találtak műszaki meghibásodást vagy pályahibát sem.  

Bár a hivatalos vizsgálat emberi hibát jelölt meg, a pontos ok továbbra sem egyértelmű: nem állapították meg, hogy a vezető szándékosan hagyta figyelmen kívül a féket, vagy valamilyen hirtelen egészségi vagy mentális esemény bénította meg a reakcióját. 

The Moorgate tube crash occurred on Friday 28 February 1975 at 08:46 on the Northern Line (Highbury Branch). A southbound train failed to stop at the Moorgate terminus and crashed into the wall at end of the tunnel. Forty-three people died as a result of the crash and a further seventy-four were injured. Our Picture Shows: The general scene outside Moorgate Station during the rescue operation. (Photo by Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images)
Fotó: Mirrorpix via Getty Images

