Megrázó részletek a londoni halálos metróbalesetről: miért nem fékezett a vezető?

1975. február 28-án a London Underground metróhálózatát súlyos tragédia érte. Egy, a végállomáshoz élő szerelvény nem állt meg a peronnál, hanem nagy sebessébbel továbbhajtott, és az alagútban a sínek végén található téglafalnak ütközött. A halálos metróbalesetben 43 ember meghalt 74 utas súlyosan megsérült – írja a London Fire Brigade.

51 éve, 1975. február 28-án történt London legsúlyosabb metróbalesete, a Moorgate-tragédia. Fotó: NORTHFOTO

A szerelvény a péntek reggeli csúcsforgalomban több mint 300 utassal érkezett a déli vonal végállomásához, a Moorgate állomásra. A vonatnak a menetrend szerint 8:46-kor kellett volna a 9-es peronra megérkeznie, de ehelyett fékezés nélkül továbbhajtott, majd a síneken túlfutva egy téglafalba csapódott.

A hat kocsiból álló szerelvény első három kocsija összepréselődött: az első kocsi kettétört, a második az első alá csúszott, a harmadik pedig ráfutott a másodikra az ütközés ereje miatt.

A helyszíni mentés és kárelhárítás hat napig tartott, több mint 1320 tűzoltó, 240 rendőr, 80 mentős és 16 orvos dolgozott megállás nélkül a helyszínen – írja a Britannica.

Fotó: Corbis via Getty Images

Máig rejtély a londoni metróbaleset

A metróvezetőt, az 56 éves Leslie Newsont kollégái gondos, megbízható dolgozóként ismerték. A vonaton lévő holmija és jegyzetei arra utaltak, hogy a munkáját komolyan vette, sőt, a zsebében nála volt a pénz egy autóvásárlásra a műszak végeztével. Az orvosszakértő sem talált olyan egyértelmű indokot, – görcsrohamot, infarktust vag más egészségügyi gondot – ami magyarázta volna a viselkedést.

Fotó: Mirrorpix via Getty Images

A baleset körülményei még ma is vitatottak, mivel a vizsgálat nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy miért nem fékezett a vezető. Nem találtak műszaki meghibásodást vagy pályahibát sem.

Bár a hivatalos vizsgálat emberi hibát jelölt meg, a pontos ok továbbra sem egyértelmű: nem állapították meg, hogy a vezető szándékosan hagyta figyelmen kívül a féket, vagy valamilyen hirtelen egészségi vagy mentális esemény bénította meg a reakcióját.

Fotó: Mirrorpix via Getty Images

