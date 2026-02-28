Metszés: ha ezt most elmulasztja, utána már késő lesz

A metszés februárban azért különösen fontos, mert március 1. és szeptember 30. között a sövények és több fás szárú növény erőteljes visszavágása tilos a fészkelő madarak védelme érdekében. Ha tehát nagyobb átalakítást, ifjító metszést tervez, most van itt az utolsó pillanat – írj a MyHomeBook.
Enyhe, fagymentes napot válasszon, mert a mínuszokban végzett vágás fagykárt okozhat. A hónap eleje ideális, hiszen ilyenkor a hajtások még kevesebb nedvet tartalmaznak, így a növény jobban tűri a beavatkozást.
Sövényvágás februárban
Ha formára szeretné igazítani vagy erősen visszavágni a sövényt, február az utolsó lehetőség.
Fontos szabály: a sövény alja soha ne legyen keskenyebb, mint a teteje. A legjobb forma a trapéz alakú sövény, ahol felül keskenyebb, alul szélesebb marad – így az alsó részek is elegendő fényt kapnak, és nem kopaszodnak fel.
A pontos, vízszintes vágáshoz érdemes két karót leszúrni a sövény két végén, majd kifeszített zsinórral kijelölni az irányt.
Gyümölcsfák metszése februárban
A gyümölcsfák metszése februárban biztosítja az egészséges hajtásképződést és a bőséges termést.
Almát és körtét most kell metszeni
Az almafa metszése februárban segít abban, hogy a korona szellős maradjon. Az egymást keresztező, befelé növő vagy meredeken felfelé törő ágakat érdemes eltávolítani.
A körtefa metszése februárban különösen fontos, mert rendszeres visszavágás nélkül az ágak idővel lehajlanak. A hajtás mögött közvetlenül vágjon vissza — két év múlva itt új virágok és termések fejlődhetnek.
Bogyós gyümölcsök visszavágása
A szeder metszése február végéig ajánlott, ahogyan az egres és az őszi málna visszavágása is. A tavaly termő vesszőket tőből távolítsa el, az új hajtásokat pedig hagyja meg, és támrendszerre rögzítse.
Díszfüvek visszavágása
A díszfüvek visszavágása februárban segíti az erőteljes tavaszi növekedést. Körülbelül két arasznyira a talajtól, egyenesen vágja vissza az elszáradt részeket.
Nyári virágzású cserjék erős visszavágása
A nyáron virágzó növények — például a nyáriorgona, a hortenzia vagy a hibiszkusz — jól viselik az erőteljes metszést. Akár kétharmadukra is visszavághatók, hogy dúsabb hajtásokat hozzanak.
A muskátli, petúnia és fukszia is meghálálja a februári visszacsípést — ez különösen fontos a balkon növények metszése tél végén témában érdeklődők számára.
Ezeket ne metssze februárban
Vannak növények, amelyeket most jobb békén hagyni:
- Magnólia — a korai virágzás miatt a metszés a bimbók nagy részét eltávolítaná.
- Aranyeső — a nagy sebfelületek nehezen gyógyulnak.
- Tűlevelűek — a kopasz, tű nélküli részekről általában nem hajtanak ki újra.
Mire figyeljen a metszés során?
A sikeres metszés februárban nemcsak az időzítésen múlik, hanem a megfelelő eszközön is. Mindig éles metszőkést vagy metszőollót használjon. A vastag ágak zúzása fertőzésveszélyt jelenthet.
A vágást enyhén, 45 fokos szögben lefelé irányítva végezze, hogy az esővíz lefolyhasson, és ne álljon meg a friss metszési felületen.
