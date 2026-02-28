Hírlevél
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

metszés

Metszés: ha ezt most elmulasztja, utána már késő lesz

Február a kertben az átmenet időszaka — már duzzadnak a rügyek, de a nagy növekedési hullám még nem indult be. A metszés februárban kulcsfontosságú lépés, mert március 1-jétől életbe lép a jogszabályi tilalmi időszak, amely több növény erőteljes visszavágását nem engedi.
A metszés februárban azért különösen fontos, mert március 1. és szeptember 30. között a sövények és több fás szárú növény erőteljes visszavágása tilos a fészkelő madarak védelme érdekében. Ha tehát nagyobb átalakítást, ifjító metszést tervez, most van itt az utolsó pillanat – írj a MyHomeBook.

Metszés februárban — most még visszavághatja a gyümölcsfákat és sövényeket, mielőtt indul a tilalmi időszak.
Metszés februárban — most még visszavághatja a gyümölcsfákat és sövényeket, mielőtt indul a tilalmi időszak Fotó:Illusztráció/Unplash

Enyhe, fagymentes napot válasszon, mert a mínuszokban végzett vágás fagykárt okozhat. A hónap eleje ideális, hiszen ilyenkor a hajtások még kevesebb nedvet tartalmaznak, így a növény jobban tűri a beavatkozást.

Sövényvágás februárban

Ha formára szeretné igazítani vagy erősen visszavágni a sövényt, február az utolsó lehetőség.

Fontos szabály: a sövény alja soha ne legyen keskenyebb, mint a teteje. A legjobb forma a trapéz alakú sövény, ahol felül keskenyebb, alul szélesebb marad – így az alsó részek is elegendő fényt kapnak, és nem kopaszodnak fel.

A pontos, vízszintes vágáshoz érdemes két karót leszúrni a sövény két végén, majd kifeszített zsinórral kijelölni az irányt.

Gyümölcsfák metszése februárban

A gyümölcsfák metszése februárban biztosítja az egészséges hajtásképződést és a bőséges termést.

Almát és körtét most kell metszeni

Az almafa metszése februárban segít abban, hogy a korona szellős maradjon. Az egymást keresztező, befelé növő vagy meredeken felfelé törő ágakat érdemes eltávolítani.

A körtefa metszése februárban különösen fontos, mert rendszeres visszavágás nélkül az ágak idővel lehajlanak. A hajtás mögött közvetlenül vágjon vissza — két év múlva itt új virágok és termések fejlődhetnek.

Bogyós gyümölcsök visszavágása

A szeder metszése február végéig ajánlott, ahogyan az egres és az őszi málna visszavágása is. A tavaly termő vesszőket tőből távolítsa el, az új hajtásokat pedig hagyja meg, és támrendszerre rögzítse.

Díszfüvek visszavágása

A díszfüvek visszavágása februárban segíti az erőteljes tavaszi növekedést. Körülbelül két arasznyira a talajtól, egyenesen vágja vissza az elszáradt részeket.

Nyári virágzású cserjék erős visszavágása

A nyáron virágzó növények — például a nyáriorgona, a hortenzia vagy a hibiszkusz — jól viselik az erőteljes metszést. Akár kétharmadukra is visszavághatók, hogy dúsabb hajtásokat hozzanak.

A muskátli, petúnia és fukszia is meghálálja a februári visszacsípést — ez különösen fontos a balkon növények metszése tél végén témában érdeklődők számára.

Ezeket ne metssze februárban

Vannak növények, amelyeket most jobb békén hagyni:

  • Magnólia — a korai virágzás miatt a metszés a bimbók nagy részét eltávolítaná.
  • Aranyeső — a nagy sebfelületek nehezen gyógyulnak.
  • Tűlevelűek — a kopasz, tű nélküli részekről általában nem hajtanak ki újra.

Mire figyeljen a metszés során?

A sikeres metszés februárban nemcsak az időzítésen múlik, hanem a megfelelő eszközön is. Mindig éles metszőkést vagy metszőollót használjon. A vastag ágak zúzása fertőzésveszélyt jelenthet.

A vágást enyhén, 45 fokos szögben lefelé irányítva végezze, hogy az esővíz lefolyhasson, és ne álljon meg a friss metszési felületen.

