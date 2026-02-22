Véres leszámolás Mexikóban: katonai akcióban ölhettek meg egy kartellvezért

A névtelenséget kérő tisztségviselő szerint a bűnszervezet vezetőjét a nyugati Jalisco állam területén végrehajtott egyik katonai bevetés alkalmával ölték meg. Pablo Lemus kormányzó az X-en a bandatagok katonai akcióra adott heves válaszáról számolt be.

A műveletet Jaliscóban és a környező - Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas és Guanajuato - államokban égő járművekből emelt úttorlaszok kísérték. Felgyújtottak gyógyszertárakat és kisebb üzleteket is.

Ilyen taktikát rendszerint a kartellek alkalmaznak katonai műveletek hátráltatására. A közösségi médiában felvételek jelentek meg a Jaliscóban található Puerto Vallarta nagyváros felett kígyózó füstoszlopokról. A kartell vezér haláláról a mexikói sajtó is beszámolt a hatóságokra hivatkozva. Az amerikai külügyminisztérium előzőleg 15 millió dolláros (csaknem ötmilliárd forint) nyomra vezetői díjat ajánlott fel az 59 éves El Mencho elfogásához. Donald Trump amerikai elnök kormánya februárban nyilvánította külföldi terrorszervezetté a kartellt.