Mexikó

250 útlezárás, égő buszok és repülők - erőszakhullám rázta meg Mexikót

Mexikó több államában rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be a hétvégén. A mexikói kartell vezetőjének halálát követően útlezárások, járattörlések és nemzetközi figyelmeztetések kísérték a kialakult helyzetet, miközben a hatóságok kiterjedt műveletekről és letartóztatásokról számoltak be.
Mexikó több államában vasárnap és hétfőn fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, miután a hatóságok megerősítették, hogy a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője meghalt egy biztonsági művelet során. A mexikói kartell körül kialakult helyzet nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is azonnali reakciókat váltott ki.

mexikói kartell
Égő busz Zapopan egyik főútján: a mexikói kartellhez köthető csoportok járműveket gyújtottak fel a biztonsági akció után
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A mexikói védelmi minisztérium közlése szerint az akciót különleges erők hajtották végre, légi támogatással. A BBC beszámolója alapján a művelet során több kartelltag életét vesztette, katonák is megsérültek, és az eseményeket követően legalább egy tucat államban jelentettek biztonsági incidenseket. A mexikói biztonsági kabinet adatai szerint mintegy 250 útzár létesült országszerte, ezek közül 65 Jaliscóban; a hatóságok szerint az útlezárásokat a Jalisco Új Generáció Kartellhez köthető fegyveres csoportok állították fel. A hatóságok 25 személyt vettek őrizetbe, közülük többet erőszakos cselekményekkel és fosztogatással gyanúsítanak.

Légitársaságok törölték járataikat

Az események nyomán több észak-amerikai légitársaság ideiglenesen felfüggesztette mexikói járatait. A New York Post és a Fox News  informáxiói szerint a United Airlines, a Southwest Airlines, az American Airlines és az Air Canada vasárnap törölte Puerto Vallarta, Guadalajara és Mazatlán irányába közlekedő járatait. 

A mexikói szövetségi ügyészség egyik tagja őrködik egy égő busz mellett, miután azt szervezett bűnözői csoportok gyújtották fel 2026. február 22-én

A légitársaságok közlése szerint az intézkedések kizárólag biztonsági megfontolásból történtek, és az érintett utasok számára átfoglalási lehetőséget biztosítottak. A járattörlések egyelőre rövid távra szóltnak.

@hashgirls World’s most wanted cartel murder crazy situation at the airport and Puerto Vallarta ##PuertoVallartafire##airportfire##cartel##Mexico ♬ Hawayein (Rewind Version) - Debojit Saha

Nemzetközi figyelmeztetések és diplomáciai reakciók

Az Egyesült Államok mexikói nagykövetsége több államra kiterjedő biztonsági figyelmeztetést adott ki, amelyben arra kérte az amerikai állampolgárokat, hogy az érintett térségekben lehetőség szerint maradjanak zárt helyen. 

Az amerikai külügyminisztérium korábban 15 millió dolláros (5,5 milliárd forint) vérdíjat tűzött ki a kartellvezető elfogásához vezető információkért. 

Claudia Sheinbaum mexikói elnök nyugalomra intette a lakosságot, és hangsúlyozta, hogy a szövetségi és állami hatóságok között „teljes koordináció” működik - tájékoztat az AP News.

Mekkora fegyverarzenállal rendelkezett a mexikói kartell?

A vasárnapi rajtaütés során a hatóságok rakétavetőket, páncélozott járműveket és nehézfegyvereket foglaltak le. A CJNG-t korábban már összefüggésbe hozták olyan támadásokkal, amelyek során katonai jellegű fegyvereket vetettek be.

@bbcnews Four members of the Jalisco New Generation cartel were killed during the operation in the town of Tapalpa, in the central-western Jalisco state, and three army personnel were also injured, the Mexican defence ministry said. #Mexico #Cartel #Jalisco #BBCNews ♬ original sound - BBC News

Szakértők szerint a szervezet az elmúlt másfél évtizedben regionális bűnözői csoportból nemzetközi hálózattá fejlődött, amely jelentős fegyveres kapacitással rendelkezik. Az International Crisis Group elemzője szerint az események fordulópontot jelenthetnek a kartellek elleni fellépésben, ugyanakkor újabb hatalmi átrendeződéshez is vezethetnek.

A mexikói biztonsági kabinet legfrissebb közlése szerint az útlezárások többségét felszámolták, és az ország nagy részén a közszolgáltatások működése helyreállt. Több államban azonban továbbra is fokozott készültség van érvényben. Elemzők szerint a mexikói kartell vezetőjének halála rövid távon instabilitást okozhat, különösen azokban a régiókban, ahol a szervezet erős befolyással rendelkezett. A következő napokban a hatóságok további biztonsági intézkedéseket helyeztek kilátásba.

@eremnewsofficial دخان كثيف يغطي #المكسيك.. عصابات تنفذ حملة حرق واسعة شملت متاجر ومركبات ومحطات وقود عقب مقتل "إل مينتشو" أحد أخطر زعماء العصابات في البلاد #إرم_نيوز #Mexico ♬ original sound - Erem News - إرم نيوز

Ahol korábban a pihenés és a gondtalan kikapcsolódás uralkodott, most pánik és fegyverropogás hallatszik. A mexikói kartellháború brutális erőszakhullámot indított el Puerto Vallarta és Guadalajara térségében, miután a hadsereg rajtaütése során halálosan megsebesült Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes.

