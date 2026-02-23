250 útlezárás, égő buszok és repülők - erőszakhullám rázta meg Mexikót

Mexikó több államában vasárnap és hétfőn fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, miután a hatóságok megerősítették, hogy a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője meghalt egy biztonsági művelet során. A mexikói kartell körül kialakult helyzet nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is azonnali reakciókat váltott ki.

Égő busz Zapopan egyik főútján: a mexikói kartellhez köthető csoportok járműveket gyújtottak fel a biztonsági akció után

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A mexikói védelmi minisztérium közlése szerint az akciót különleges erők hajtották végre, légi támogatással. A BBC beszámolója alapján a művelet során több kartelltag életét vesztette, katonák is megsérültek, és az eseményeket követően legalább egy tucat államban jelentettek biztonsági incidenseket. A mexikói biztonsági kabinet adatai szerint mintegy 250 útzár létesült országszerte, ezek közül 65 Jaliscóban; a hatóságok szerint az útlezárásokat a Jalisco Új Generáció Kartellhez köthető fegyveres csoportok állították fel. A hatóságok 25 személyt vettek őrizetbe, közülük többet erőszakos cselekményekkel és fosztogatással gyanúsítanak.

Légitársaságok törölték járataikat

Az események nyomán több észak-amerikai légitársaság ideiglenesen felfüggesztette mexikói járatait. A New York Post és a Fox News informáxiói szerint a United Airlines, a Southwest Airlines, az American Airlines és az Air Canada vasárnap törölte Puerto Vallarta, Guadalajara és Mazatlán irányába közlekedő járatait.

A képre kattintva galéria nyílik!