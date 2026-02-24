Egyre véresebb a mexikói kartellháború, több ezer katonát vezényelnek ki – videó

Mexikóban, 2026. február 23-án, hétfőn a védelmi és biztonsági hatóságok megerősítették, hogy a Nemesio Oseguera Cervantesként ismert „El Mencho” halálát követően legalább 20 szövetségi államban tört ki zavargás. A mexikói kartell háború újabb fejezete vasárnap indult, röviddel azután, hogy a Jalisco államban elfogott kartellvezér a katonai szállítás közben életét vesztette.
Több ezer katona az utcákon
Ricardo Trevilla védelmi miniszter közlése szerint hétfőn további 2500 katonát vezényeltek Nyugat-Mexikóba, így vasárnap óta összesen mintegy 9500 katona teljesít szolgálatot a rend helyreállítása érdekében. A hatóságok célja a stratégiai pontok biztosítása és a kartellhez köthető támadások megfékezése.
El Mencho elfogása és halála
A biztonsági minisztérium tájékoztatása szerint El Menchót Jalisco államban fogták el, miután a különleges egységek egy romantikus találkozóra tartó útját követték nyomon. Az elfogás során tűzharc alakult ki a drogbáró testőrei és a katonák között. El Mencho súlyosan megsérült, majd a Tapalpa városából Mexikóvárosba tartó katonai szállítás közben meghalt. A műveletben legalább hat testőre életét vesztette, három katona megsérült.
A mexikói kartell háborúzása
El Mencho halálának hírére a
Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) fegyveresei több városban támadásokat indítottak.
Utakat zártak le szögekkel és tüskékkel, járműveket térítettek el, majd felgyújtották azokat. Több tucat bank és helyi üzlet vált a gyújtogatások áldozatává.
Jalisco államban, köztük Puerto Vallartában, katonai helikopterek alacsonyan repültek a város felett, miközben füst szállt fel az égbe.
Halálos összecsapások
Omar García Harfuch biztonsági miniszter szerint a zavargások kezdete óta legalább 25 nemzeti gárdista vesztette életét Jalisco államban. Emellett meghalt egy börtönőr, az ügyészség egyik munkatársa, valamint mintegy 30 kartelltag.
Kormányzati reakciók és nemzetközi háttér
Claudia Sheinbaum mexikói elnök méltatta a hadsereg akcióját, és hangsúlyozta: a kormány elsődleges célja az ország biztonságának garantálása. Közlése szerint hétfő reggelre az útlezárásokat felszámolták, és a hatóságok visszavették az ellenőrzést.
Az Egyesült Államok korábban 15 millió dolláros jutalmat ajánlott fel El Mencho elfogásáért,
a mexikói védelmi minisztérium azonban megerősítette: az akciót kizárólag a mexikói hadsereg, a Nemzeti Gárda és a légierő hajtotta végre, amerikai erők nem vettek részt El Mencho halálában.
Cikkünk a BBC tájékoztatása alapján készült.
További tartalmak:
Megrázó képen a mexikói kartellháború – így lett háborús övezet a turistaparadicsom
Percek alatt vált rémálommá a mexikói tengerparti üdülőhelyeken a vakáció. A mexikói kartellháború El Mencho halála után olyan erőszakhullámot indított el, amelynek megrázó képei most bejárták a világot. Összeszedtük a leglátványosabbakat!
250 útlezárás, égő buszok és repülők – erőszakhullám rázta meg Mexikót
Mexikó több államában rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be a hétvégén. A mexikói kartell vezetőjének halálát követően útlezárások, járattörlések és nemzetközi figyelmeztetések kísérték a kialakult helyzetet, miközben a hatóságok kiterjedt műveletekről és letartóztatásokról számoltak be.