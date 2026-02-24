Hírlevél
Egyre véresebb a mexikói kartellháború, több ezer katonát vezényelnek ki – videó

34 perce
Újabb erőszakhullám rázta meg Mexikót, miután őrizetben meghalt az ország egyik legrettegettebb drogbárója. A mexikói kartell háború eszkalálódása miatt a kormány több ezer katonát vezényelt ki, miután országszerte támadások, útlezárások és összecsapások kezdődtek.
Mexikóban, 2026. február 23-án, hétfőn a védelmi és biztonsági hatóságok megerősítették, hogy a Nemesio Oseguera Cervantesként ismert „El Mencho” halálát követően legalább 20 szövetségi államban tört ki zavargás. A mexikói kartell háború újabb fejezete vasárnap indult, röviddel azután, hogy a Jalisco államban elfogott kartellvezér a katonai szállítás közben életét vesztette.

MexicotűzGIF
Mexikói kartell háború: katonák ezreit vezényelték ki El Mencho halála után
Fotó: BBC

Több ezer katona az utcákon

Ricardo Trevilla védelmi miniszter közlése szerint hétfőn további 2500 katonát vezényeltek Nyugat-Mexikóba, így vasárnap óta összesen mintegy 9500 katona teljesít szolgálatot a rend helyreállítása érdekében. A hatóságok célja a stratégiai pontok biztosítása és a kartellhez köthető támadások megfékezése.

Egy kiégett motorkerékpár-kereskedés Puerto Vallartában, Jalisco államban, Mexikóban, 2026. február 23-án. - A man stands next to a burned-out motorcycle dealership in Puerto Vallarta, Jalisco state, Mexico, on February 23, 2026. Mexico has deployed 10,000 troops to quell clashes sparked by the killing of the country's most wanted drug lord, which have left dozens dead, officials said on February 23. Nemesio "El Mencho" Oseguera, leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), was wounded on February 22 in a shootout with soldiers in the town of Tapalpa in Jalisco state and died while being flown to Mexico City, the army said. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Egy kiégett motorkerékpár-kereskedés Puerto Vallartában, Jalisco államban, Mexikóban, 2026. február 23-án
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP
A burned-out motorcycle dealership is seen in Puerto Vallarta, Jalisco state, Mexico, on February 23, 2026. Mexico has deployed 10,000 troops to quell clashes sparked by the killing of the country's most wanted drug lord, which have left dozens dead, officials said on February 23. Nemesio "El Mencho" Oseguera, leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), was wounded on February 22 in a shootout with soldiers in the town of Tapalpa in Jalisco state and died while being flown to Mexico City, the army said. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

El Mencho elfogása és halála

A biztonsági minisztérium tájékoztatása szerint El Menchót Jalisco államban fogták el, miután a különleges egységek egy romantikus találkozóra tartó útját követték nyomon. Az elfogás során tűzharc alakult ki a drogbáró testőrei és a katonák között. El Mencho súlyosan megsérült, majd a Tapalpa városából Mexikóvárosba tartó katonai szállítás közben meghalt. A műveletben legalább hat testőre életét vesztette, három katona megsérült.

A mexikói kartell háborúzása

El Mencho halálának hírére a 

Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) fegyveresei több városban támadásokat indítottak. 

Utakat zártak le szögekkel és tüskékkel, járműveket térítettek el, majd felgyújtották azokat. Több tucat bank és helyi üzlet vált a gyújtogatások áldozatává.

Légifelvételek leégett autókról egy Costco kiskereskedelmi áruház parkolójában Puerto Vallartában, Jalisco államban, Mexikóban, 2026. február 23-án. - Aerial view of burned cars in the parking lot of a Costco retail store in Puerto Vallarta, Jalisco state, Mexico, on February 23, 2026. Mexico has deployed 10,000 troops to quell clashes sparked by the killing of the country's most wanted drug lord, which have left dozens dead, officials said on February 23. Nemesio "El Mencho" Oseguera, leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), was wounded on February 22 in a shootout with soldiers in the town of Tapalpa in Jalisco state and died while being flown to Mexico City, the army said. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Légifelvételek leégett autókról egy Costco kiskereskedelmi áruház parkolójában Puerto Vallartában, Jalisco államban, Mexikóban, 2026. február 23-án
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP
Burned cars are seen in the parking lot of a Costco retail store in Puerto Vallarta, Jalisco state, Mexico on February 23, 2026. Mexico has deployed 10,000 troops to quell clashes sparked by the killing of the country's most wanted drug lord, which have left dozens dead, officials said on February 23. Nemesio "El Mencho" Oseguera, leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), was wounded on February 22 in a shootout with soldiers in the town of Tapalpa in Jalisco state and died while being flown to Mexico City, the army said. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Jalisco államban, köztük Puerto Vallartában, katonai helikopterek alacsonyan repültek a város felett, miközben füst szállt fel az égbe.

Halálos összecsapások

Omar García Harfuch biztonsági miniszter szerint a zavargások kezdete óta legalább 25 nemzeti gárdista vesztette életét Jalisco államban. Emellett meghalt egy börtönőr, az ügyészség egyik munkatársa, valamint mintegy 30 kartelltag. 

Kormányzati reakciók és nemzetközi háttér

Claudia Sheinbaum mexikói elnök méltatta a hadsereg akcióját, és hangsúlyozta: a kormány elsődleges célja az ország biztonságának garantálása. Közlése szerint hétfő reggelre az útlezárásokat felszámolták, és a hatóságok visszavették az ellenőrzést. 

Az Egyesült Államok korábban 15 millió dolláros jutalmat ajánlott fel El Mencho elfogásáért, 

a mexikói védelmi minisztérium azonban megerősítette: az akciót kizárólag a mexikói hadsereg, a Nemzeti Gárda és a légierő hajtotta végre, amerikai erők nem vettek részt El Mencho halálában.

Cikkünk a BBC tájékoztatása alapján készült.

