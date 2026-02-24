Egyre véresebb a mexikói kartellháború, több ezer katonát vezényelnek ki – videó

Mexikóban, 2026. február 23-án, hétfőn a védelmi és biztonsági hatóságok megerősítették, hogy a Nemesio Oseguera Cervantesként ismert „El Mencho” halálát követően legalább 20 szövetségi államban tört ki zavargás. A mexikói kartell háború újabb fejezete vasárnap indult, röviddel azután, hogy a Jalisco államban elfogott kartellvezér a katonai szállítás közben életét vesztette.

Mexikói kartell háború: katonák ezreit vezényelték ki El Mencho halála után

Fotó: BBC

Több ezer katona az utcákon

Ricardo Trevilla védelmi miniszter közlése szerint hétfőn további 2500 katonát vezényeltek Nyugat-Mexikóba, így vasárnap óta összesen mintegy 9500 katona teljesít szolgálatot a rend helyreállítása érdekében. A hatóságok célja a stratégiai pontok biztosítása és a kartellhez köthető támadások megfékezése.

Egy kiégett motorkerékpár-kereskedés Puerto Vallartában, Jalisco államban, Mexikóban, 2026. február 23-án

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

El Mencho elfogása és halála

A biztonsági minisztérium tájékoztatása szerint El Menchót Jalisco államban fogták el, miután a különleges egységek egy romantikus találkozóra tartó útját követték nyomon. Az elfogás során tűzharc alakult ki a drogbáró testőrei és a katonák között. El Mencho súlyosan megsérült, majd a Tapalpa városából Mexikóvárosba tartó katonai szállítás közben meghalt. A műveletben legalább hat testőre életét vesztette, három katona megsérült.

A mexikói kartell háborúzása

El Mencho halálának hírére a

Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) fegyveresei több városban támadásokat indítottak.

Utakat zártak le szögekkel és tüskékkel, járműveket térítettek el, majd felgyújtották azokat. Több tucat bank és helyi üzlet vált a gyújtogatások áldozatává.

Légifelvételek leégett autókról egy Costco kiskereskedelmi áruház parkolójában Puerto Vallartában, Jalisco államban, Mexikóban, 2026. február 23-án

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Jalisco államban, köztük Puerto Vallartában, katonai helikopterek alacsonyan repültek a város felett, miközben füst szállt fel az égbe.

¿Seguís sin verla?

JALISCO, MÉXICO. El gobierno de Sheinbaum acaba de eliminar a El Mencho, el narco más buscado de Latinoamérica. El CARTEL incendia media ciudad en represalia.

Las ARMAS que usan los narcos son fabricadas PARA EL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS. pic.twitter.com/HraxRFcQTC — M (@MConurbasic) February 23, 2026

Halálos összecsapások

Omar García Harfuch biztonsági miniszter szerint a zavargások kezdete óta legalább 25 nemzeti gárdista vesztette életét Jalisco államban. Emellett meghalt egy börtönőr, az ügyészség egyik munkatársa, valamint mintegy 30 kartelltag.

🇲🇽 Es como si los mejores y más brillantes del CJNG estuvieran audicionando para "Los Criminales Más Tontos de México: Edición Narco".



A este paso, la guerra de los cárteles podría resolverse por selección natural. https://t.co/gO0YY8AGIr pic.twitter.com/zoeT06wYCS — H҉A҉C҉K҉E҉R҉ VENEZUELA (@hackervnzl) February 23, 2026

Kormányzati reakciók és nemzetközi háttér

Claudia Sheinbaum mexikói elnök méltatta a hadsereg akcióját, és hangsúlyozta: a kormány elsődleges célja az ország biztonságának garantálása. Közlése szerint hétfő reggelre az útlezárásokat felszámolták, és a hatóságok visszavették az ellenőrzést.

Az Egyesült Államok korábban 15 millió dolláros jutalmat ajánlott fel El Mencho elfogásáért,

a mexikói védelmi minisztérium azonban megerősítette: az akciót kizárólag a mexikói hadsereg, a Nemzeti Gárda és a légierő hajtotta végre, amerikai erők nem vettek részt El Mencho halálában.