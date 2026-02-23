Hírlevél
mexikó

Menekülő családok, lángoló utcák – elszabadult a pokol a mexikói turistapradicsomban

Ahol korábban a pihenés és a gondtalan kikapcsolódás uralkodott, most pánik és fegyverropogás hallatszik. A mexikói kartellháború brutális erőszakhullámot indított el Puerto Vallarta és Guadalajara térségében, miután a hadsereg rajtaütése során halálosan megsebesült Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes.
A mexikói kartellháború soha nem látott eszkalációt hozott a turisták által kedvelt nyaralóhelyeken. A Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetőjének, El Menchónak a halála után öt államban gyújtottak fel buszokat és teherautókat, lángoló barikádokkal torlaszolták el az utakat, bankokat és gyógyszertárakat gyújtottak fel – írj a Bild.

Pánik a repülőtéren és lángoló utcák – a mexikói kartellháború El Mencho halála után teljes káoszt hozott a turistaparadicsomba.
A közösségi médiában terjedő videókon látható, ahogy családok rohannak a guadalajarai repülőtéren, anyák szorítják magukhoz gyermekeiket, miközben járatok tucatjait törlik. A Puerto Vallarta turistaparadicsom utcáit füst és lángok borítják.

Pánik a repülőtéren és lángoló utcák – a mexikói kartellháború El Mencho halála után teljes káoszt hozott a turistaparadicsomba.
Mexikói kartellháború – lezárások és pánik a régióban

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma figyelmeztetést adott ki: „Keressenek menedéket, és maradjanak a szálláshelyükön.” A kanadai nagykövetség is hasonló üzenetet tett közzé. A holiday hotspot ostromállapot alá került – üzletek zárva, iskolák bezárva, tömegközlekedés leállítva.

A Jalisco állam kormányzója, Pablo Lemus arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthon. A félelem a heavily armed gangs on the streets miatt kézzelfogható.

15 millió dolláros vérdíj El Menchóra

Az Egyesült Államok korábban 15 millió dolláros vérdíjat ajánlott fel El Mencho elfogásáért. A CJNG hírhedt a bombával felszerelt drónos támadások és aknák használatáról, sőt helikoptereket is lelőttek már.

A kartell évek óta kulcsszerepet játszott a fentanyl és kokain USA-ba csempészése hálózat működtetésében. Miközben a Sinaloa Kartell meggyengült El Chapo letartóztatása után, a CJNG vált Mexikó egyik legrettegettebb bűnszervezetévé.

„Csak pánik” – vagy valódi ostrom?

A guadalajarai repülőtér üzemeltetője szerint „nem történt incidens”, a jelenetek pusztán az utasok pánikjából fakadtak. A helyszíni beszámolók azonban egészen más képet festenek: lángoló járművek, blokád alá vett utak, menekülő családok.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök nyugalomra intett, míg Donald Trump korábban úgy fogalmazott: „Mexikót a kartellek irányítják.”

Véres leszámolás Mexikóban: katonai akcióban ölhettek meg egy kartellvezért

A mexikói hadsereg végzett Nemesio Rubén Oseguera Cervantesszel, a hírhedt Jalisco Nueva Generación kartell "El Mencho" ragadványnéven is ismert vezetőjével vasárnap egy művelet során - közölte a mexikói szövetségi hatóságok egyik tisztségviselője.

 

