Megrázó képen a mexikói kartellháború – így lett háborús övezet a turistaparadicsom

A mexikói kartellháború következményei nemcsak a híradásokban, hanem a drámai fotókon is megrázóan jelennek meg. Lángoló buszok, blokád alá vett utak, füstbe burkolózó városrészek és menekülő családok láthatók azokon a felvételeken, amelyek Puerto Vallartából és Guadalajarából érkeztek.

A mexikói kartellháború El Mencho halála után erőszakhullámot indított – a galériában látható felvételeken égő járművek és kiürült utcák jelzik az ostromállapotot Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A közösségi médiában terjedő felvételeken turisták rohannak a guadalajarai repülőtéren, miközben járatokat törölnek, és a hatóságok nemzetközi figyelmeztetéseket adnak ki. Az Egyesült Államok és Kanada is arra kérte állampolgárait, hogy maradjanak a szálláshelyükön.

Mexikói kartellháború – így söpört végig a CJNG bosszúja

A mexikói kartellháború a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) bosszúhadjáratához köthető, miután a hadsereg akciójában halálosan megsebesült Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes. A kartell égő barikádokkal torlaszolta el az utakat, járműveket gyújtott fel, és több államban bénította meg a közlekedést.