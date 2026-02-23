Megrázó képen a mexikói kartellháború – így lett háborús övezet a turistaparadicsom

A mexikói kartellháború következményei nemcsak a híradásokban, hanem a drámai fotókon is megrázóan jelennek meg. Lángoló buszok, blokád alá vett utak, füstbe burkolózó városrészek és menekülő családok láthatók azokon a felvételeken, amelyek Puerto Vallartából és Guadalajarából érkeztek.
A közösségi médiában terjedő felvételeken turisták rohannak a guadalajarai repülőtéren, miközben járatokat törölnek, és a hatóságok nemzetközi figyelmeztetéseket adnak ki. Az Egyesült Államok és Kanada is arra kérte állampolgárait, hogy maradjanak a szálláshelyükön.
Mexikói kartellháború – így söpört végig a CJNG bosszúja
A mexikói kartellháború a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) bosszúhadjáratához köthető, miután a hadsereg akciójában halálosan megsebesült Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes. A kartell égő barikádokkal torlaszolta el az utakat, járműveket gyújtott fel, és több államban bénította meg a közlekedést.
A galériában látható képek jól mutatják, hogyan vált az egykor népszerű üdülőhely ostromlott területté: lehúzott redőnyök, kiürült utcák, mindenütt fegyveres jelenlét.
Menekülő családok, lángoló utcák – elszabadult a pokol a mexikói turistaparadicsomban
Ahol korábban a pihenés és a gondtalan kikapcsolódás uralkodott, most pánik és fegyverropogás hallatszik. A mexikói kartellháború brutális erőszakhullámot indított el Puerto Vallarta és Guadalajara térségében, miután a hadsereg rajtaütése során halálosan megsebesült Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes.