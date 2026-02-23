Hírlevél
mexikói kartellháború

Megrázó képen a mexikói kartellháború – így lett háborús övezet a turistaparadicsom

Percek alatt vált rémálommá a mexikói tengerparti üdülőhelyeken a vakáció. A mexikói kartellháború El Mencho halála után olyan erőszakhullámot indított el, amelynek megrázó képei most bejárták a világot. Összeszedtük a leglátványosabbakat!
mexikói kartellháborúéletveszélyes helyzetcjng

A mexikói kartellháború következményei nemcsak a híradásokban, hanem a drámai fotókon is megrázóan jelennek meg. Lángoló buszok, blokád alá vett utak, füstbe burkolózó városrészek és menekülő családok láthatók azokon a felvételeken, amelyek Puerto Vallartából és Guadalajarából érkeztek.

A mexikói kartellháború El Mencho halála után erőszakhullámot indított – a galériában látható felvételeken égő járművek és kiürült utcák jelzik az ostromállapotot
A mexikói kartellháború El Mencho halála után erőszakhullámot indított – a galériában látható felvételeken égő járművek és kiürült utcák jelzik az ostromállapotot Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A közösségi médiában terjedő felvételeken turisták rohannak a guadalajarai repülőtéren, miközben járatokat törölnek, és a hatóságok nemzetközi figyelmeztetéseket adnak ki. Az Egyesült Államok és Kanada is arra kérte állampolgárait, hogy maradjanak a szálláshelyükön.

Mexikói kartellháború – így söpört végig a CJNG bosszúja

A mexikói kartellháború a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) bosszúhadjáratához köthető, miután a hadsereg akciójában halálosan megsebesült Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes. A kartell égő barikádokkal torlaszolta el az utakat, járműveket gyújtott fel, és több államban bénította meg a közlekedést.

Galéria: Friss képeken a mexikói erőszakos zavargások
A mexikói szövetségi ügyészség egyik tagja őrködik egy égő busz mellett, miután azt szervezett bűnözői csoportok gyújtották fel 2026. február 22-én

A galériában látható képek jól mutatják, hogyan vált az egykor népszerű üdülőhely ostromlott területté: lehúzott redőnyök, kiürült utcák, mindenütt fegyveres jelenlét.

Menekülő családok, lángoló utcák – elszabadult a pokol a mexikói turistaparadicsomban

Ahol korábban a pihenés és a gondtalan kikapcsolódás uralkodott, most pánik és fegyverropogás hallatszik. A mexikói kartellháború brutális erőszakhullámot indított el Puerto Vallarta és Guadalajara térségében, miután a hadsereg rajtaütése során halálosan megsebesült Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes.

 

