Meztelen menekülés egy tiltott légyott után? Videón a botrányos jelenet

A megdöbbentő esetről készült videók villámgyorsan terjedtek a közösségi médiában, és azonnal beindították a vad találgatásokat. A sztori bulváros fordulatot vett, amikor sokan azt suttogták, hogy a meztelen menekülésnek bizony pikáns oka lehetett – írja a Daily Mail.

A meztelen férfi sokkolta a járókelőket.

Fotó: Facebook

Meztelen pasi borzolta a kedélyeket a nyílt utcán

A félmeztelen szerető menekülése a Wigan Road és a Beaumont Road környékén történt Boltonban. Nem messze egy fehér autó maradt hátra nyitott ajtóval, mellette pedig két összetört jármű. Más felvételek szerint a fehér autó a baleset előtt áthajtott egy piros lámpán. A kommentelők viccelődtek, volt aki szerint

a sofőr tiltott légyotton bukott le.

Egy szomszéd úgy fogalmazott, olyan volt az egész, mintha élő közvetítést néznének több kamerából. A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják a baleset körülményeit. A 48 éves férfi 2026. március 4-én áll bíróság elé.

