Meztelen menekülés egy tiltott légyott után? Videón a botrányos jelenet

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Sokkoló jelenet borzolta a kedélyeket, amikor egy autós egy baleset után egy férfi zokniban menekült el a helyszínről. A felvételeken a meztelen alsótestű sofőr fekete pólóban, nadrágját a kezében tartva fut el a helyszínről.
A megdöbbentő esetről készült videók villámgyorsan terjedtek a közösségi médiában, és azonnal beindították a vad találgatásokat. A sztori bulváros fordulatot vett, amikor sokan azt suttogták, hogy a meztelen menekülésnek bizony pikáns oka lehetett írja a Daily Mail.

A meztelen férfi sokkolta  a járókelőket.
Fotó: Facebook

Meztelen pasi borzolta a kedélyeket a nyílt utcán

A félmeztelen szerető menekülése a Wigan Road és a Beaumont Road környékén történt Boltonban. Nem messze egy fehér autó maradt hátra nyitott ajtóval, mellette pedig két összetört jármű. Más felvételek szerint a fehér autó a baleset előtt áthajtott egy piros lámpán. A kommentelők viccelődtek, volt aki szerint 

a sofőr tiltott légyotton bukott le.

Egy szomszéd úgy fogalmazott, olyan volt az egész, mintha élő közvetítést néznének több kamerából. A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják a baleset körülményeit. A 48 éves férfi 2026. március 4-én áll bíróság elé.

Az olaszok a világ legjobb szeretői?

Egy friss nemzetközi felmérés szerint a legtöbb ember szerint az olaszok a világ legjobb szeretői, 21 %-uk választotta őket első helyen a romantika és szenvedély terén. 
A második helyen a spanyolok, a harmadikon pedig a görögök végeztek, ami erős mediterrán előnyt jelez.

 

 

