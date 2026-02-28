Így távolítják el a szennyeződéseket Michelangelo híres freskójáról

Újabb restaurálási munkálatok kezdődtek Michelangelo monumentális freskóján, az Utolsó ítélet című alkotáson. A Michelangelo által festett mestermű felületén fehéres, krétaszerű sóréteg jelent meg, amelyet most aprólékos tisztítással távolítanak el a Sixtus-kápolna faláról – írja az Independent.

Egy turista térdel Michelangelo Utolsó ítélet című freskójával díszített oltár előtt a Sixtus-kápolnában.

Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU AGENCY

A freskót jelenleg állványzat borítja a kápolnában, de a látogatók továbbra is beléphetnek: a munkálatok idején egy vetített másolatot láthatnak az eredeti mű helyén. A tisztítás várhatóan húsvétig tart.

Miért „izzad” Michelangelo festménye?

A problémát elsősorban a napi mintegy 25 ezer látogató okozza, akik a Vatikáni Múzeumokon haladnak keresztül. Az emberi izzadság tejsavat tartalmaz, amely reakcióba lép a fal kalcium-karbonát tartalmával, így alakul ki a sós, fehéres bevonat a festményen.

A restaurátorok japán rizspapírt mártanak desztillált vízbe, majd óvatosan a festmény felületéhez érintik. Ez fellazítja a sóréteget, amelyet finoman letörölnek.

Vatican removes salty white film coating Michelangelo's 'The Last Judgment' https://t.co/MMCPA2Yj2E — CTV News (@CTVNews) February 28, 2026

Michelangelo lába aranyat ér: rekordáron kelt el műalkotás

Egy korábban ismeretlen Michelangelo-lábvázlat 23 millió dollárért (kb. 7,5 milliárd forint) kelt el a Christie's aukción, jóval meghaladva az eredeti becslést. A felfedezés a művészettörténet rajongóit is meglepte, hiszen a kis vörös krétarajz a Sixtus-kápolna mennyezetén látható líbiai szibilla lábának előtanulmánya.

Magyar a világ legdrágább kerámiája: elképesztő áron kelt el egy Zsolnay váza

Három porcelán is átlépte a 20 millió forintos álomhatárt a Virág Judit Galéria ötödik, világszerte is egyedülálló Zsolnay-árverésén. A hatalmas érdeklődés mellett zajló eseményen egy Zsolnay óriáskaspó 26 millió forintért kelt el.