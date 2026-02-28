Így távolítják el a szennyeződéseket Michelangelo híres freskójáról

Újabb restaurálási munkálatok kezdődtek Michelangelo monumentális freskóján, az Utolsó ítélet című alkotáson. A Michelangelo által festett mestermű felületén fehéres, krétaszerű sóréteg jelent meg, amelyet most aprólékos tisztítással távolítanak el a Sixtus-kápolna faláról – írja az Independent.
A freskót jelenleg állványzat borítja a kápolnában, de a látogatók továbbra is beléphetnek: a munkálatok idején egy vetített másolatot láthatnak az eredeti mű helyén. A tisztítás várhatóan húsvétig tart.
Miért „izzad” Michelangelo festménye?
A problémát elsősorban a napi mintegy 25 ezer látogató okozza, akik a Vatikáni Múzeumokon haladnak keresztül. Az emberi izzadság tejsavat tartalmaz, amely reakcióba lép a fal kalcium-karbonát tartalmával, így alakul ki a sós, fehéres bevonat a festményen.
A restaurátorok japán rizspapírt mártanak desztillált vízbe, majd óvatosan a festmény felületéhez érintik. Ez fellazítja a sóréteget, amelyet finoman letörölnek.
