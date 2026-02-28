Így távolítják el a szennyeződéseket Michelangelo híres freskójáról

Hírlevél
33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Már javában tart Michelangelo Utolsó ítélet című freskójának restaurálása a Vatikánban. Michelangelo mesterművén krétaszerű sóréteget is találtak, amit aprólékos tisztítással távolítanak el.
utolsó ítéletmichelangeloVatikánfreskó

Újabb restaurálási munkálatok kezdődtek Michelangelo monumentális freskóján, az Utolsó ítélet című alkotáson. A Michelangelo által festett mestermű felületén fehéres, krétaszerű sóréteg jelent meg, amelyet most aprólékos tisztítással távolítanak el a Sixtus-kápolna faláról – írja az Independent

VATICAN, VATICAN CITY, MAY 03: A tourist kneels in front of the altar surmounted by Michelangelo's Last Judgment fresco, in the Sistine Chapel, ahead of the re-opening of the Vatican Museums, at the Vatican City, on May 03, 2021. The re-opening follows the third closure of the Museums since the start of the COVID-19 pandemic, with more stringent rules, including obligatory bookings, punctuality in turning up, protective masks, and social distancing. Riccardo De Luca / Anadolu Agency (Photo by RICCARDO DE LUCA / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Egy turista térdel Michelangelo Utolsó ítélet című freskójával díszített oltár előtt a Sixtus-kápolnában.
Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU AGENCY

A freskót jelenleg állványzat borítja a kápolnában, de a látogatók továbbra is beléphetnek: a munkálatok idején egy vetített másolatot láthatnak az eredeti mű helyén. A tisztítás várhatóan húsvétig tart. 

Miért „izzad” Michelangelo festménye? 

A problémát elsősorban a napi mintegy 25 ezer látogató okozza, akik a Vatikáni Múzeumokon haladnak keresztül. Az emberi izzadság tejsavat tartalmaz, amely reakcióba lép a fal kalcium-karbonát tartalmával, így alakul ki a sós, fehéres bevonat a festményen.  

A restaurátorok japán rizspapírt mártanak desztillált vízbe, majd óvatosan a festmény felületéhez érintik. Ez fellazítja a sóréteget, amelyet finoman letörölnek.  

