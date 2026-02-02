Mick Jagger családjában tragédia történt – holttestet találtak a partoknál

A rendőrség és a parti őrség szombat este vonult ki az angliai Bude térségébe, miután egy holttestet fedeztek fel a tengerben. Bár a hivatalos azonosítás még folyamatban van, a hatóságok úgy vélik, hogy az elhunyt Mick Jagger családjához köthető, és az eltűntként keresett Alexander Key lehet – NewYorkPost.

Mick Jagger unokája a képen, a családot érintő tragikus eset kapcsán készült felvételen

A közlemény szerint a Devon & Cornwall Police és a HM Coastguard egységei érkeztek a helyszínre. A rendőrség hangsúlyozta:

a halálesetet jelenleg nem kezelik bűncselekményként.

Mick Jagger családjához köthető eltűnés – ezek voltak Alexander Key utolsó ismert órái

Alexander Key hivatásos szakács volt, két közös gyermeket nevelt párjával, Assisi Jacksonnal. Assisi édesanyja Jade Jagger, a világhírű Mick Jagger lánya.

Alexander Key-t utoljára január 23-án látták a boscastle-i Cobweb Inn nevű kocsmában. A térfigyelő kamerák felvételei szerint egyedül ült a pultnál, majd körülbelül egy órával később szintén egyedül távozott.

Másnapi felvételeken már a Wellington Pub közelében tűnik fel, Boscastle kikötője felé haladva, a River Valency irányába. Ugyanazt a feltűnő, piros mintás kabátot viselte, amely alapján a hatóságok is keresték.

A rendőrség közlése szerint a család megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek a keresésben, ugyanakkor arra kértek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban.

