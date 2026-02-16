Megfeküdte a migráns gyomrát az akkumulátor, csúszik a kitoloncolás

Azonban az indulást megelőző napokban elkülönítve fogva tartották, és egy vape-t is kapott. S ha már kapott, a füst mellé jóízűen lenyelte az e-cigi lítium akkumulátorát. Az uzsonna azonban aligha ízlett neki, kórházba szállították, ahol sikeresen eltávolították az akkut. Vélhetőleg megfeküdte a gyomrát. Természetesen a kitoloncolást elhalasztották. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az incidens körülményeit.

Lenyelte a migráns a cigit. Fotó: Olena Bohovyk/pexels

Kórházba vitte magát a migráns, több százezer fontba kerülhet az akció

„Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy bárki, bármilyen szabálytalanságot vagy eljárási szabálysértést követett el” – jelentette ki a kitoloncolásokat intéző vállalkozás szóvivője a Guardiannek.

Az Albániába tartó járat törlésének költsége jelenleg nem ismert, de a hírek szerint a Belügyminisztérium e célra bérelt repülőgépei több százezer fontba is kerülhetnek. A legtöbb ilyen gép Albániában landol, mielőtt olyan afrikai célállomásokra repül, mint Nigéria vagy Ghána. A migránsjáratnak kifejezetten az elemnyelő érdekében kellett volna továbbmennie Egyiptomba.

A Belügyminisztérium szóvivője szerint a zavarkeltés nem fog működni, és amint lehetséges, folytatják a megkezdett intézkedést. A toloncjáratok fennakadásai nem ritkák, a britt belügyminisztérium készpénzt ajánl fel a rendbontónak, hogy kordában tartsák őket. Tavaly a szexuális bűnelkövető, Hadush Kebatu 500 fontot kapott, miután azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza, hogy az Egyesült Királyságból visszaszállítsák Etiópiába.

Kebatu egy iskoláslányt és egy nőt bántalmazott, miközben az adófizetők által finanszírozott hotelben lakott. Elfogása után tévedésből szabadon engedték, két napot töltött szökésben. Amikor újra letartóztatták, a kitoloncolásáról gyorsított eljárásban intézkedtek.

Kebatunak azután ajánlották fel a pénzt, hogy aggodalmak merültek fel, hogy a járat elmaradása több ezer fontba kerülne, és költséges jogi lépésekhez vezethetne. A fizetéssel elkerülték a lassabb, az adófizetők számára költségesebb folyamatot, amely magában foglalta volna az őrizetbe vételt, egy új járatot és a későbbi jogi követelések esetleges megvitatását.