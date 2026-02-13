Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez már több a soknál! Több millió embert károsított meg Zelenszkij

Olvasta?

Ütős paródiával gúnyolta ki Magyar Pétert Dopeman

fekvőtámasz

Öltönyben fekvőtámaszozott a tengerészgyalogosokkal a miniszter – ezt látni kell!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai ENSZ-képviselet genfi látogatása során fizikai gyakorlaton vett részt a nagykövet a helyszínen szolgáló tengerészgyalogosokkal. Mike Waltz a Marine Security Detachment állományával közösen hajtott végre fekvőtámaszokat, majd a műveleti készenlét és a vezetői példamutatás jelentőségét hangsúlyozta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fekvőtámaszENSZMike Waltzamerikai tengerészgyalogos

Genfben tett látogatást az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Mike Waltz, aki a helyszínen szolgálatot teljesítő tengerészgyalogosokkal közös fizikai gyakorlaton vett részt.

Mike Waltz, MikeWaltz, fekvőtámasz
Fotó: YouTube

Mike Waltz öltönyben állt be fekvőtámaszozni a katonák közé

A nagykövet a genfi amerikai missziónál működő Marine Security Detachment állományával edzett együtt. A közzétett felvétel tanúsága szerint Waltz öltönyben és nyakkendőben csatlakozott a katonákhoz, és velük azonos ütemben hajtott végre fekvőtámaszokat. A gyakorlat során számolta az ismétléseket és biztatta az állományt. A videó végén a nagykövet „szolgálatra készen” kijelentéssel zárta a programot, hangsúlyozva, hogy a műveleti készenlét a vezetői példamutatással kezdődik.

A látogatás a genfi amerikai kontingens programjának része volt. Az egység feladata az Egyesült Államok érdekeinek védelme a nemzetközi tárgyalások során, különösen a kereskedelmi, fegyverzet-ellenőrzési és emberi jogi kérdésekben.

@foxnews

'FIT FOR DUTY!': Mike Waltz, the U.S. ambassador to the United Nations, showed he's still got it during a visit to the U.S. Mission in Geneva, Switzerland, by cranking out pushups alongside a group of Marines.

♬ original sound - Fox News

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!