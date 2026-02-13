Öltönyben fekvőtámaszozott a tengerészgyalogosokkal a miniszter – ezt látni kell!

Genfben tett látogatást az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Mike Waltz, aki a helyszínen szolgálatot teljesítő tengerészgyalogosokkal közös fizikai gyakorlaton vett részt.

Fotó: YouTube

Mike Waltz öltönyben állt be fekvőtámaszozni a katonák közé

A nagykövet a genfi amerikai missziónál működő Marine Security Detachment állományával edzett együtt. A közzétett felvétel tanúsága szerint Waltz öltönyben és nyakkendőben csatlakozott a katonákhoz, és velük azonos ütemben hajtott végre fekvőtámaszokat. A gyakorlat során számolta az ismétléseket és biztatta az állományt. A videó végén a nagykövet „szolgálatra készen” kijelentéssel zárta a programot, hangsúlyozva, hogy a műveleti készenlét a vezetői példamutatással kezdődik.

A látogatás a genfi amerikai kontingens programjának része volt. Az egység feladata az Egyesült Államok érdekeinek védelme a nemzetközi tárgyalások során, különösen a kereskedelmi, fegyverzet-ellenőrzési és emberi jogi kérdésekben.