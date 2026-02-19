Hírlevél
millie bobby brown

Millie Bobby Brown szexi képei miatt megállt az internet

Millie Bobby Brown új fotókkal robbantotta fel a közösségi médiát a születésnapja alkalmából. Millie Bobby Brown a 22. születésnapját olyan dögös képekkel ünnepelte, amelyek pillanatok alatt bejárták az internetet.
A fiatal világsztár – akit milliók ismernek és követnek – bikinis pózoktól a lazán szexi pizsamás fotókig mutatta meg, hogy tökéletes formában van, és magabiztosabban ragyog, mint valaha.

British actress and producer Millie Bobby Brown arrives at the Netflix FYSEE: The Fall Edit - 'Stranger Things' Season 5 FYC (For Your Consideration) Event held at the Netflix Tudum Theater in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Millie Bobby Brown - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Miért beszél most mindenki Millie Bobby Brown születésnapi fotóiról?

Azért, mert Millie Bobby Brown olyan merész és stílusos képeket posztolt, amelyek egyszerre elegánsak, dögösek és elképesztően látványosak.

A rajongók különösen odavannak egy tükörszelfiért, amelyen a színésznő tónusos hasizmait villantja meg, de a bikinis fotók és a lezser, mégis szexi pizsamás pillanatok is óriási sikert arattak.

A világsztár karrierjének egyik legfontosabb állomása a Stranger Things volt, amely világhírűvé tette. 

Így lett a fiatal színésznőből stílusikon és világsztár, aki ma már vörös szőnyeges megjelenéseivel is lenyűgözi a közönséget.

 

