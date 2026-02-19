Millie Bobby Brown szexi képei miatt megállt az internet

A fiatal világsztár – akit milliók ismernek és követnek – bikinis pózoktól a lazán szexi pizsamás fotókig mutatta meg, hogy tökéletes formában van, és magabiztosabban ragyog, mint valaha.

Millie Bobby Brown - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Miért beszél most mindenki Millie Bobby Brown születésnapi fotóiról?

Azért, mert Millie Bobby Brown olyan merész és stílusos képeket posztolt, amelyek egyszerre elegánsak, dögösek és elképesztően látványosak.

A rajongók különösen odavannak egy tükörszelfiért, amelyen a színésznő tónusos hasizmait villantja meg, de a bikinis fotók és a lezser, mégis szexi pizsamás pillanatok is óriási sikert arattak.

Millie Bobby Brown Hot Shots To Slay Her 22nd Birthday! https://t.co/MNHzhE0VgG pic.twitter.com/8eHk3yLvWO — TMZ (@TMZ) February 19, 2026

A világsztár karrierjének egyik legfontosabb állomása a Stranger Things volt, amely világhírűvé tette.

Így lett a fiatal színésznőből stílusikon és világsztár, aki ma már vörös szőnyeges megjelenéseivel is lenyűgözi a közönséget.