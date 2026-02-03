Kendall Jenner bikinis fotójától felrobbant az internet

A Kardashians sztárja láthatóan fittyet hányt a dermesztő hidegre, amikor a minimalista bikiniszettet hatalmas szőrmés csizmával és napszemüveggel egészítette ki. A modell a képaláírásban ironikusan csak ennyit írt: „Wim Hof azt mondta, jeges fürdő”, utalva a hidegterápiáról ismert extrém életmódguru módszerére - Daily Star.

A modell képétől tűzbe jöttek a rajongók. A kép illusztráció. Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A modell újabb merész fotója

Nem ez az első alkalom, hogy Kendall Jenner merész fotókkal nyűgözi le rajongóit. Novemberben félmeztelen tengerparti képekkel borzolta a kedélyeket: volt, amelyiken meztelenül ült a homokban, máshol zöld tangaalsóban pózolt, mellkasát kreatívan homokkal takarva. Emellett fürdőszobai tükörszelfit is megosztott, amelyen csupán egy törölköző fedte derekát. Testvére, Khloé Kardashian is reagált a posztokra, egyszerűen csak annyit írva: „Te vagy a tökéletes ember.”

Mindeközben Kendall féltestvére, Kim Kardashian is folyamatosan a figyelem középpontjában van: a hírek szerint új románc bontakozik ki közte és a hétszeres Forma–1-es világbajnok Lewis Hamilton között.

A pletykák szerint a páros egy exkluzív romantikus kiruccanáson vett részt az angliai Cotswolds térségében.

Állítólag Kim magángéppel érkezett az Egyesült Királyságba, majd az oxfordshire-i Estelle Manor luxusbirtokán szálltak meg, ahol az éjszakánkénti ár elérheti az 1000 fontot (441 ezer forint). A beszámolók szerint a sztár nyolc poggyásszal, testőrök kíséretében érkezett, egyikük pedig egy ritka, több tízezer font értékű Birkin táskát cipelt. Úgy tűnik, a Jenner–Kardashian családban egyszerre több fronton is izzik a levegő: míg Kendall a hóban forrósítja fel a hangulatot, Kim magánélete továbbra is a nemzetközi bulvárlapok kedvenc témája. Az Origo korábban arról írt, hogy Kendall Jenner áttetsző ruhája minden fantáziát beindított.