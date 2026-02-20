Sok háztartásban rosszul használják a mosogatógépet, lehet, ön is?

A mosogatógép modern érzékelőkkel dolgozik, amelyek a víz szennyezettsége alapján állítják be a hőfokot és a mosási intenzitást. Ha az edények nincsenek megfelelően elhelyezve, a készülék hatékonysága jelentősen romlik – írja a BBC cikke.

A mosogatógép megfelelő elrendezése jelentősen javítja a mosogatás hatékonyságát

Fotó: Unsplash

Hogyan kell helyesen megpakolni a mosogatógépet?

Szakértők szerint alapszabály, hogy amiből eszünk, az alsó kosárba kerüljön, amiből iszunk, az pedig a felső kosárba.

A szennyezett felületeknek mindig a szórókarok felé kell nézniük, és fontos, hogy az edények ne érjenek egymáshoz.

A tálakat érdemes enyhén megdöntve behelyezni, hogy ne gyűljön meg bennük a víz, az evőeszközöket pedig keverve célszerű elosztani, hogy ne tapadjanak össze.

Miért nem ajánlott előöblíteni az edényeket?

A korszerű gépek érzékelik, mennyire szennyezett a víz. Ha az edényeket előre leöblítik, a készülék „túl tisztának” érzékeli őket, ezért alacsonyabb hőfokon és kisebb intenzitással mos.

A szakértők azt javasolják, hogy a nagyobb ételmaradékot csak kaparjuk le a kukába, de az edényeket ne mossuk el kézzel a gépbe helyezés előtt.

Mely tárgyak nem valók a mosogatógépbe?

Nem ajánlott gépben mosni tapadásmentes edényeket, éles késeket és faeszközöket, mivel a magas hőmérséklet és a víznyomás károsíthatja őket. Az öntapadós címkével ellátott tárgyak szintén problémát okozhatnak, mert eltömíthetik a szűrőt.