Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Washingtoni felszólalás: Orbán Viktor beszéde a Béketanácson

Fontos

Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

lelet

Rémisztő vigyor a homokból – hátborzongató leletre bukkant egy nő

42 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Első pillantásra hátborzongató látvány fogadta a brit tengerparton sétáló nőt. Úgy nézett ki, mintha egy műfogsor vigyorogna vissza rá a kavicsból, kiderült, hogy egy mosolygó kő. A különleges lelet végül szakértők elé került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
leletkavicsfosszíliakülönleges

Egy ártatlannak kinéző kavicsnak tűnt, de hamar kiderült, hogy nem más, mint egy mosolygó kő.

Tengerparti séta során talált a nő egy mosolygó követ (A kép illusztráció, a kavicsok szépek, de láthatóan nem mosolyognak)
Tengerparti séta során talált a nő egy mosolygó követ (A kép illusztráció, a kavicsok szépek, de láthatóan nem mosolyognak) Fotó: Pixabay/Pexels

Tengerparti séta közben talált különleges kavics

A 64 éves Christine Clark férjével nyaralt az észak-angliai Holy Island területén, amikor fosszíliák után kutatva rábukkant az apró kavicsra. Elmondása szerint a kő alsó részében egy nyitott fogsorra emlékeztető formáció látható, amely egy sötét „szájat” vesz körül.

A különleges kavics első pillantásra valóban emberi fogsorra emlékeztetett, ezért Clark a képeket feltöltötte egy fosszíliaazonosító közösségi oldalra.

Fosszília rejtőzött a mosolygó kőben

A szakértők megállapították, hogy nem fogakról van szó, hanem egy ősi tengeri élőlény maradványáról. A különleges lelet egy krinoida, más néven tengeri liliom megkövesedett szárának darabja.

Ezek az élőlények mintegy 500 millió éve jelentek meg, és ma is élnek rokonaik. A szakértők szerint a fosszília egy körülbelül 350 millió éves mészkőrétegből származhat.

Bár többen is ajánlatot tettek a nem mindennapi leletre, Christine Clark egyelőre megtartja a mosolygó követ. Az eset jól mutatja, hogy egy egyszerű tengerparti séta során is különleges fosszíliára bukkanhat az ember – számolt be a különleges felfedezésről a New York Post.

Kincset találtak a nógrádi kukások, az egész falu erről beszélt

A nógrádi kukások alig hittek a szemüknek, amikor munkájuk közben hatalmas gombákat fedeztek fel. Az óriás pöfeteg most az őszi ehető gomba szezon egyik legnagyobb szenzációja.

(valóban) Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során – fotók

2025. őszén a régészeti feltárások során a Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei késő avar kori soros-temető maradványaira bukkantak az  M1-es autópálya építési területein. A felvételeket a leletek védelme érdekében, egyeztetve a régészekkel csak most hozták nyilvánosságra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!