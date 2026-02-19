Rémisztő vigyor a homokból – hátborzongató leletre bukkant egy nő

Egy ártatlannak kinéző kavicsnak tűnt, de hamar kiderült, hogy nem más, mint egy mosolygó kő.

Tengerparti séta során talált a nő egy mosolygó követ (A kép illusztráció, a kavicsok szépek, de láthatóan nem mosolyognak) Fotó: Pixabay/Pexels

Tengerparti séta közben talált különleges kavics

A 64 éves Christine Clark férjével nyaralt az észak-angliai Holy Island területén, amikor fosszíliák után kutatva rábukkant az apró kavicsra. Elmondása szerint a kő alsó részében egy nyitott fogsorra emlékeztető formáció látható, amely egy sötét „szájat” vesz körül.

A különleges kavics első pillantásra valóban emberi fogsorra emlékeztetett, ezért Clark a képeket feltöltötte egy fosszíliaazonosító közösségi oldalra.

Woman finds ‘smiling’ rock on UK island — and it is pure nightmare fuel After posting images of the stone on a fossil identification page on Facebook, she came to the conclusion that it was an ancient marine mammal called a crinoid. pic.twitter.com/xbnrAH9Kqc — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) February 19, 2026

Fosszília rejtőzött a mosolygó kőben

A szakértők megállapították, hogy nem fogakról van szó, hanem egy ősi tengeri élőlény maradványáról. A különleges lelet egy krinoida, más néven tengeri liliom megkövesedett szárának darabja.

Ezek az élőlények mintegy 500 millió éve jelentek meg, és ma is élnek rokonaik. A szakértők szerint a fosszília egy körülbelül 350 millió éves mészkőrétegből származhat.

Bár többen is ajánlatot tettek a nem mindennapi leletre, Christine Clark egyelőre megtartja a mosolygó követ. Az eset jól mutatja, hogy egy egyszerű tengerparti séta során is különleges fosszíliára bukkanhat az ember – számolt be a különleges felfedezésről a New York Post.

Woman finds 'smiling' rock on UK island - and it is pure nightmare fuel https://t.co/chnTGKe6Gi pic.twitter.com/Gz4ovObMSa — New York Post (@nypost) February 19, 2026

