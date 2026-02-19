Rémisztő vigyor a homokból – hátborzongató leletre bukkant egy nő

Egy ártatlannak kinéző kavicsnak tűnt, de hamar kiderült, hogy nem más, mint egy mosolygó kő.
Tengerparti séta közben talált különleges kavics
A 64 éves Christine Clark férjével nyaralt az észak-angliai Holy Island területén, amikor fosszíliák után kutatva rábukkant az apró kavicsra. Elmondása szerint a kő alsó részében egy nyitott fogsorra emlékeztető formáció látható, amely egy sötét „szájat” vesz körül.
A különleges kavics első pillantásra valóban emberi fogsorra emlékeztetett, ezért Clark a képeket feltöltötte egy fosszíliaazonosító közösségi oldalra.
Fosszília rejtőzött a mosolygó kőben
A szakértők megállapították, hogy nem fogakról van szó, hanem egy ősi tengeri élőlény maradványáról. A különleges lelet egy krinoida, más néven tengeri liliom megkövesedett szárának darabja.
Ezek az élőlények mintegy 500 millió éve jelentek meg, és ma is élnek rokonaik. A szakértők szerint a fosszília egy körülbelül 350 millió éves mészkőrétegből származhat.
Bár többen is ajánlatot tettek a nem mindennapi leletre, Christine Clark egyelőre megtartja a mosolygó követ. Az eset jól mutatja, hogy egy egyszerű tengerparti séta során is különleges fosszíliára bukkanhat az ember – számolt be a különleges felfedezésről a New York Post.
Kincset találtak a nógrádi kukások, az egész falu erről beszélt
A nógrádi kukások alig hittek a szemüknek, amikor munkájuk közben hatalmas gombákat fedeztek fel. Az óriás pöfeteg most az őszi ehető gomba szezon egyik legnagyobb szenzációja.
(valóban) Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során – fotók
2025. őszén a régészeti feltárások során a Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei késő avar kori soros-temető maradványaira bukkantak az M1-es autópálya építési területein. A felvételeket a leletek védelme érdekében, egyeztetve a régészekkel csak most hozták nyilvánosságra.