Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Ezt látnia kell!

Nagyon gáz: Makón is totál leégette magát Magyar Péter

mosómedve

Új munkatárs a tévénél: egy mosómedve költözött be a stúdióba

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi „munkatárs” költözött be egy amerikai tévéstúdióba, és napokig senki sem tudta, ki a titokzatos betolakodó. A rejtélyes lakóról végül kiderült, hogy egy mosómedve, amely a hideg elől keresett menedéket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mosómedveCincinnatiszerkesztőség

Az Egyesült Államokban, Cincinnatiben, a Local 12 televíziós csatorna munkatársai vették észre, hogy valaki – vagy inkább valami – az épületben élhet. A gyanú egy éjszakai műszak során igazolódott be, amikor az egyik mérnök szemtől szemben találkozott a hírszerkesztőségben ólálkodó mosómedvével.

Mosómedve költözött be egy tévéstúdióba – napokig titokban élt a szerkesztőségben
Mosómedve költözött be egy tévéstúdióba – napokig titokban élt a szerkesztőségben
Fotó: John Gumm / Képkivágás / X

Mosómedve a hírszerkesztőségben

A felvételen jól látható, ahogy az állat egy szemetes kukát próbál átkutatni, óvatosan meg-megállva, nehogy lebukjon. Egy pillanatban majdnem fel is borította a kukát, majd gyorsan visszamenekült rejtekhelyére. A csatorna meteorológusa tréfásan úgy fogalmazott: 

Gyanítottuk, hogy valaki betört a Local12-be, és titokban az állomáson élt, hogy elmeneküljön a kegyetlenül hideg téli időjárás elől. Most már azonosítottuk az elkövetőt.

Az internet kedvence lett

A történet gyorsan bejárta a közösségi médiát, a nézők és a csatorna munkatársai pedig poénokkal árasztották el az oldalaikat. Volt, aki új alkalmazottnak nevezte a mosómedvét, mások szerint már csak egy belépőkártya hiányzik neki. Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan távolították el az állatot az épületből.

A cincinnati eset nem egyedülálló: korábban egy másik mosómedve is vírussztár lett, miután betört egy italboltba, és alkoholtól bódultan találtak rá. 

Cikkünk a New York Post információi alapján készült.

További tartalmak:

Részeg mosómedve forgatott fel egy egész üzletet – videó

Egy virginiai italbolt dolgozói különös rendetlenséget találtak az üzletben a reggeli nyitáskor. A helyszínen kiderült, hogy egy mosómedve okozott komoly felfordulást, miután a mennyezeten át lezuhanva teljesen feldúlta a helyiséget.

Ez már tényleg sok: újabb betörések mögött állhat a világhírű, részeg mosómedve

A hatóságok egy mosómedvét vizsgálnak Virginiában, miután egy italbolti esetet követően további betörések gyanúja is felmerült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!