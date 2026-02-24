Új munkatárs a tévénél: egy mosómedve költözött be a stúdióba

Az Egyesült Államokban, Cincinnatiben, a Local 12 televíziós csatorna munkatársai vették észre, hogy valaki – vagy inkább valami – az épületben élhet. A gyanú egy éjszakai műszak során igazolódott be, amikor az egyik mérnök szemtől szemben találkozott a hírszerkesztőségben ólálkodó mosómedvével.

Mosómedve költözött be egy tévéstúdióba – napokig titokban élt a szerkesztőségben

Fotó: John Gumm / Képkivágás / X

Mosómedve a hírszerkesztőségben

A felvételen jól látható, ahogy az állat egy szemetes kukát próbál átkutatni, óvatosan meg-megállva, nehogy lebukjon. Egy pillanatban majdnem fel is borította a kukát, majd gyorsan visszamenekült rejtekhelyére. A csatorna meteorológusa tréfásan úgy fogalmazott:

Gyanítottuk, hogy valaki betört a Local12-be, és titokban az állomáson élt, hogy elmeneküljön a kegyetlenül hideg téli időjárás elől. Most már azonosítottuk az elkövetőt.

Az internet kedvence lett

A történet gyorsan bejárta a közösségi médiát, a nézők és a csatorna munkatársai pedig poénokkal árasztották el az oldalaikat. Volt, aki új alkalmazottnak nevezte a mosómedvét, mások szerint már csak egy belépőkártya hiányzik neki. Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan távolították el az állatot az épületből.

For a while now, we suspected someone had broken into @Local12 and had been secretly living inside the station to escape the brutally cold winter weather. Now we have an ID on the perpetrator. The authorities have been alerted.



🎥: Noah Schuler, Local 12 Engineering pic.twitter.com/Pbguj5pd96 — John Gumm (@JohnGumm) February 23, 2026

A cincinnati eset nem egyedülálló: korábban egy másik mosómedve is vírussztár lett, miután betört egy italboltba, és alkoholtól bódultan találtak rá.

Cikkünk a New York Post információi alapján készült.

További tartalmak:

Egy virginiai italbolt dolgozói különös rendetlenséget találtak az üzletben a reggeli nyitáskor. A helyszínen kiderült, hogy egy mosómedve okozott komoly felfordulást, miután a mennyezeten át lezuhanva teljesen feldúlta a helyiséget.

A hatóságok egy mosómedvét vizsgálnak Virginiában, miután egy italbolti esetet követően további betörések gyanúja is felmerült.