Tömegsírrá vált a moszkvai piac – 68 ember vesztette életét egy pillanat alatt

A 2006-os moszkvai tragédia a Baszmannij negyed mindennapjainak központját érintette: a Baszmannij piac nemcsak kereskedelmi tér volt, hanem közösségi találkozópont is. A tetőomlás idején még nem voltak vásárlók az épületben, de az éjszakai előkészületek miatt sok munkás tartózkodott bent. A piac áldozatai főként a FÁK-országokból érkezett dolgozók voltak – tájékoztat a Lentra.

A moszkvai piac összeomlása következtében a teljes felső szerkezet beomlott – Fotó: Grigory Sobchenkoa/Bloomberg/Getty Images

Mi okozta a moszkvai piac összeomlását?

A katasztrófát követően a hatóságok elsőként a rendkívüli hóterhelést vizsgálták lehetséges kiváltó okként. Azonban a hivatalos szakértői jelentés arra jutott, hogy a tetőre nehezedő hó mennyisége önmagában nem indokolta volna a szerkezet teljes összeomlását. A vizsgálat megállapította, hogy a kupolát tartó egyik acélkábel jelentős korrózión ment keresztül, és az épületben végrehajtott belső átalakítások miatt a szerkezetet a tervezettnél nagyobb terhelés érte. A meggyengült, rozsdás tartókábel elszakadása okozta a statikai egyensúly felborulását, ami végül a tető teljes beszakadásához vezetett.

Hány áldozata volt a 2006-os moszkvai tragédiának?

A 2006-os moszkvai tragédia 68 halálos áldozatot követelt, további 33 ember pedig megsérült. A piac áldozatai között orosz, ukrán, örmény, azeri és grúz munkavállalók is voltak. A legtöbben az éjszakai előkészítő munkálatok során tartózkodtak az épületben.

Mentők segítettek egy sérült férfinak kijutni a törmelék alól – Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Ki volt a felelős a Baszmannij piac katasztrófájáért?

A tetőszerkezetet tervező Nodar Kancseli ellen vizsgálat indult, ám végül nem találták felelősnek a történtekért. A hatóságok arra jutottak, hogy a tragédiát nem tervezési hiba, hanem az épületüzemeltetési szabálysértés és a karbantartás hiánya okozta. A piac igazgatóját eljárás alá vonták, de az ügy nem vezetett jogerős elítéléshez. A város akkori polgármestere, Jurij Luzskov, személyesen irányította a mentést.

A beszámolók szerint a tetőszerkezet problémái már évekkel korábban ismertek voltak. A második szint egy részét lezárták a besüllyedt kupola miatt, de az átfogó felújítás elmaradt. A tervezett rekonstrukciót többször elhalasztották, miközben a piac tovább működött. Ez a halogatás döntő szerepet játszhatott a katasztrófa bekövetkezésében.

Mi épült a Baszmannij piac helyére?

Ma a tragédia helyszínén egy modern, többemeletes lakóház áll. A Baszmannij piac eltűnt, helyét egy 274 lakásos épület vette át. A döntés sok vitát váltott ki, a helyiek szerint kegyeletsértő volt lakóházat emelni a tömeges haláleset helyszínén.