Tömegsírrá vált a moszkvai piac – 68 ember vesztette életét egy pillanat alatt

1 órája
2006. február 23-án hajnalban Moszkvában beszakadt a Baszmannij piac kupolája. A moszkvai piac összeomlása 68 ember életét követelte, és az egyik legsúlyosabb oroszországi épületkatasztrófává vált.
A 2006-os moszkvai tragédia a Baszmannij negyed mindennapjainak központját érintette: a Baszmannij piac nemcsak kereskedelmi tér volt, hanem közösségi találkozópont is. A tetőomlás idején még nem voltak vásárlók az épületben, de az éjszakai előkészületek miatt sok munkás tartózkodott bent. A piac áldozatai főként a FÁK-országokból érkezett dolgozók voltak – tájékoztat a Lentra.

A moszkvai piac összeomlása következtében a teljes felső szerkezet beomlott
A moszkvai piac összeomlása következtében a teljes felső szerkezet beomlott – Fotó: Grigory Sobchenkoa/Bloomberg/Getty Images

Mi okozta a moszkvai piac összeomlását?

A katasztrófát követően a hatóságok elsőként a rendkívüli hóterhelést vizsgálták lehetséges kiváltó okként. Azonban a hivatalos szakértői jelentés arra jutott, hogy a tetőre nehezedő hó mennyisége önmagában nem indokolta volna a szerkezet teljes összeomlását. A vizsgálat megállapította, hogy a kupolát tartó egyik acélkábel jelentős korrózión ment keresztül, és az épületben végrehajtott belső átalakítások miatt a szerkezetet a tervezettnél nagyobb terhelés érte. A meggyengült, rozsdás tartókábel elszakadása okozta a statikai egyensúly felborulását, ami végül a tető teljes beszakadásához vezetett.

Hány áldozata volt a 2006-os moszkvai tragédiának?

A 2006-os moszkvai tragédia 68 halálos áldozatot követelt, további 33 ember pedig megsérült. A piac áldozatai között orosz, ukrán, örmény, azeri és grúz munkavállalók is voltak. A legtöbben az éjszakai előkészítő munkálatok során tartózkodtak az épületben.

Rescuers help a wounded man at the collapsed market in Moscow, 23 Moscow 2006. Eighteen people were killed and 24 injured when the roof over an indoor market in Moscow collapsed, Russia's Minister for Emergency Situations Sergei Shoigu said at the site of the accident. AFP PHOTO / TATYANA MAKEYEVA (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)
Mentők segítettek egy sérült férfinak kijutni a törmelék alól – Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Ki volt a felelős a Baszmannij piac katasztrófájáért?

A tetőszerkezetet tervező Nodar Kancseli ellen vizsgálat indult, ám végül nem találták felelősnek a történtekért. A hatóságok arra jutottak, hogy a tragédiát nem tervezési hiba, hanem az épületüzemeltetési szabálysértés és a karbantartás hiánya okozta. A piac igazgatóját eljárás alá vonták, de az ügy nem vezetett jogerős elítéléshez. A város akkori polgármestere, Jurij Luzskov, személyesen irányította a mentést.

A beszámolók szerint a tetőszerkezet problémái már évekkel korábban ismertek voltak. A második szint egy részét lezárták a besüllyedt kupola miatt, de az átfogó felújítás elmaradt. A tervezett rekonstrukciót többször elhalasztották, miközben a piac tovább működött. Ez a halogatás döntő szerepet játszhatott a katasztrófa bekövetkezésében.

Mi épült a Baszmannij piac helyére?

Ma a tragédia helyszínén egy modern, többemeletes lakóház áll. A Baszmannij piac eltűnt, helyét egy 274 lakásos épület vette át. A döntés sok vitát váltott ki, a helyiek szerint kegyeletsértő volt lakóházat emelni a tömeges haláleset helyszínén.

Rescuers work at the wreckage of the collapsed market in Moscow, 23 February 2006. Eighteen people were killed and 24 injured when the roof over an indoor market in Moscow collapsed, Russia's Minister for Emergency Situations Sergei Shoigu said at the site of the accident. AFP PHOTO / TATYANA MAKEYEVA (Photo by TATYANA MAKEYEVA / AFP)
Tűzoltók kutattak túlélők után a romok alatt – Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

 

 

