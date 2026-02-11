Motorbalesetben halt meg az ismert sztárséf

A mindössze egy éve Ausztráliában élő, olasz nemzetiségű sztárséf életét egy pillanat alatt oltotta ki a végzet. A fiatal férfi barátaival fedezte fel Bali szigetét, amikor motorbalesetet szenvedett – és már nem tudták megmenteni az életét, számolt be az esetről a New York Post.

Motorbaleset lett Davide Vulpis sztárséf végzete – Fotó: Instagram/@davide_vulpis

A tragikus motorbaleset után összetört a család

Davide testvére, Christian adománygyűjtést indított, hogy testvére földi maradványait elhamvaszthassák Balin, majd hazaszállíthassák Olaszországba.

Élvezte az életet, nevetett, emlékeket gyűjtött – aztán egy szempillantás alatt minden véget ért. Szívünk darabokra tört. Azt szeretnénk, ha méltó búcsút vehessünk tőle

– írta a GoFundMe-oldalon. A család számára rendkívül fontos, hogy Davide hamvait hazavigyék, hogy szerettei körében búcsúzhassanak el tőle.

Az adománygyűjtés során rövid idő alatt 3,5 millió forintnak megfelelő összeg gyűlt össze. Ugyanakkor az ausztrál külügyminisztérium közölte, mivel Davide nem volt ausztrál állampolgár, nem nyújtanak konzuli segítséget az ügyben.

Egy álomélet ért tragikus véget

Davide korábban Ibizán dolgozott vezető séfként, majd Sydney-be költözött, ahol a város északi tengerpartján, Manlyben a Cibaria Italian Restaurant konyháját vezette. Közösségi oldalán rendszeresen osztott meg főzős videókat – utolsó Instagram-posztja egy rövid klip volt a konyhából, a felirattal: „Chef life." Ma már ezek a sorok hátborzongató jelentést kaptak.

