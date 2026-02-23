500 utas éjszakázott repülőgépeken a müncheni reptéren

A Lufthansa tájékoztatása szerint a csütörtök estére tervezett járatok utasait már beszállították, a repülőgépek pedig indulásra készen álltak, de a péntek hajnalig tartó intenzív hóesés miatt a járatok nem tudtak felszállni, annak ellenére, hogy a normál esetben érvényes éjszakai repülési tilalom alól is egyedi felmentést kaptak a müncheni reptéren – számolt be az extrém esetről az airportal.hu.

Körülbelül 500 utas volt kénytelen a gépeken tölteni az éjszakát a müncheni reptéren – Fotó: Pixabay / illusztráció

Nem voltak már szabad állóhelyek a müncheni reptér termináljának közelében

A helyzetet tovább bonyolította, hogy mire ez kiderült, a forgalmi előtéren már nem voltak szabad állóhelyek a terminál közelében, valamint az utasok be- és kiszállítását végző busz sem állt rendelkezésre, hogy visszafuvarozza az érintetteket a terminálba.

Emiatt végül az utasok és a személyzet egyaránt kénytelenek voltak a fedélzeten maradni egészen a kora reggeli órákig, amíg a földi kiszolgáló buszai szolgálatba álltak.

Az érintett járatok között három a Lufthansáé (Szingapúr, Koppenhága és Gdańsk felé), kettő pedig a Lufthansa-csoporthoz tartozó Air Dolomitié (Graz és Velence irányába) volt. A müncheni repülőtér közleményben sajnálatát fejezte ki a kellemetlenségek miatt, ugyanakkor a buszok hiányának pontos okáról egyelőre nem adtak részletes magyarázatot.

Káosz Ausztriában: reptérzár, járhatatlan utak és lavinaveszély

A zordra fordult téli időjárás miatt múlt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése. A havazás miatt az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták – közölték a helyi hatóságok.

