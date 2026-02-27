Hírlevél
munkahelyi baleset

Home office-ban törte el a bokáját, kártérítést kapott munkahelyi balesetért

Egy olasz nő videóhívás közben állt fel az asztalától az otthonában, amikor bokatörést szenvedett. A bíróság kimondta: az eset munkahelyi balesetnek minősül.
Egy olasz nő kártérítést kapott, miután otthoni munkavégzés közben érte munkahelyi baleset. A bíróság precedensértékű döntése szerint a home office-ban történt sérülés is munkahelyi balesetnek minősülhet, ha az a munkavégzéssel összefüggésben történik – írja a Guardian.

munkahelyi baleset
Home office közben érte munkahelyi baleset, kártérítést kapott – Fotó: Unsplash

Munkahelyi balesetnek minősítették a home office-ban történt bokatörést

A 60 éves nő a Padovai Egyetem jogi karának munkatársaként 2022 áprilisában egy Zoom-megbeszélés közben állt fel az asztalától, hogy dokumentumokat vegyen magához, amikor elesett és két helyen eltörte a bokáját. A sérülés műtétet és több mint négy hónapos kezelést igényelt.

Az olasz munkabaleseti biztosításért felelős állami szerv, az Inail elutasította a kérelmét arra hivatkozva, hogy a baleset otthon történt, így a nőnek magának kellett állnia a költségeket, még a kerekesszék bérlését is. 

A munkavállaló szakszervezete bírósághoz fordult, a padovai munkaügyi bíróság pedig kimondta: az eset munkahelyi balesetnek számít. A döntés alapján a nő visszamenőleg megkapja a juttatásokat és az orvosi költségek megtérítését. Az ítéletet a munkavállalói jogok fontos győzelmeként értékelték.

