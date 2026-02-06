Nagy mellek miatt került kórházba – 32 kiló tépte fel a bőrét

A nagy mellek miatt szenvedő nő története sokakat megrázott: elmondása szerint a mellei súlya annyira megterheli a testét, hogy a bőre többször is felszakadt, a keletkező sebek pedig elfertőződtek. A fiatal anya szerint a két melle együtt körülbelül 32 kilogrammot nyom, ami extrém terhelést jelent a hátának, vállának és a bőrének is. A fertőzés végül vérmérgezéshez vezetett, amely miatt öt napot kellett kórházban töltenie – írj a DailyMail.

Elmondása szerint folyamatos fájdalommal él, a melltartópántok bevágják a vállát, és a mindennapi tevékenységek is komoly megterhelést jelentenek számára. A fertőzés ráadásul azóta sem múlt el teljesen, ezért attól fél, hogy bármikor újra kialakulhat a szepszis.

Az orvosok szerint mellkisebbítő műtétre lenne szüksége, ám az egészségügyi rendszer elutasította a beavatkozást. Az indoklás szerint a testtömegindexe túl magas, így nem felel meg a finanszírozási feltételeknek. A nő azonban úgy véli, testsúlyának jelentős részét éppen a mellei teszik ki, ezért igazságtalannak érzi a döntést.

Elmondása szerint már tinédzserkorában is problémát okoztak a méretei: csúfolták az iskolában, nem mert strandra járni, és a sportot is fel kellett adnia. A ruhavásárlás és a hétköznapi élet is nehézkes számára, a speciális melltartók pedig drágák és nehezen beszerezhetők.

A szakértők szerint a bőr felázása, kidörzsölődése vagy felszakadása komoly fertőzésekhez vezethet, ha nem kezelik időben. A szepszis akkor alakul ki, amikor a szervezet túlzott reakcióval válaszol egy fertőzésre, és saját szerveit is károsítani kezdi.

