Elképesztő égi jelenség közeleg, lenyűgöző kozmikus egybeeséssel

A mostani napfogyatkozást az teszi különlegessé, hogy a Hold most kissé távolabb jár a Földtől pályáján, így nem takarja el teljesen a Napot. Ilyenkor a Nap egy fényes gyűrűként – úgynevezett „tűzgyűrűként” – ragyog a Hold pereme körül – jegyzi meg a New York Post.

A gyűrűs napfogyatkozás megtekintéséhez is speciális szemüveget ajánlanak

Mi az a gyűrűs napfogyatkozás?

Joe Llama csillagász szerint „a pingvinek nagyszerű műsort kapnak”. Részleges fázis azonban máshol is látható lehet: Chile és Argentína déli csücskében, valamint Délkelet-Afrikában, többek között Madagaszkár, Lesotho és Dél-afrikai Köztársaság területén.

Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Nap, a Hold és a Föld egy vonalba kerül. A Hold árnyéka ilyenkor részben vagy teljesen kitakarja a Nap fényét a Föld bizonyos pontjairól nézve.

Az úgynevezett gyűrűs napfogyatkozás során a Hold kisebbnek látszik az égen, mint a Nap, ezért nem fedi le teljesen, csupán egy fényes peremet hagy láthatóan. Emily Rice asztrofizikus szerint ez a jelenség „a méret és a távolság lenyűgöző kozmikus egybeesésének” köszönhető.

A szakértők figyelmeztetnek: még részleges takarás esetén is veszélyes közvetlenül a Napba nézni. Csak megfelelő minősítésű, ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveggel biztonságos a megfigyelés. A hagyományos napszemüveg vagy távcső nem nyújt elegendő védelmet.

Akinek nincs speciális szemüvege, egyszerű lyukkamerával vagy akár egy szűrőkanál segítségével is megfigyelheti a jelenséget közvetett módon.

Augusztusban teljes napfogyatkozás lesz látható többek között Grönland, Izland, Spanyolország, Oroszország és Portugália egyes részein, míg Európa és Észak-Amerika nagy része részleges fogyatkozást figyelhet majd meg.

Évente közel 4 centiméterrel távolodik égi kísérőnk a Földtől. A Hold távolodása lassú, de véget nem érő folyamat, amely évmilliók alatt alakítja át bolygónk és kísérőnk kapcsolatát.

