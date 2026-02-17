Lángok martaléka lett Nápoly egyik jelképe – videó

2026. február 17-én, kedden hajnalban Nápoly belvárosában pusztító tűz ütött ki, amelynek következtében a nápolyi Sannazaro színház szinte teljes egészében elpusztult. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a sűrű füst elárasztotta a környező lakóházakat is, több ember füstmérgezést szenvedett, közülük többet kórházba kellett szállítani.

Óriási tűz pusztította el a nápolyi Sannazaro színházat

Fotó: @Italia24HLive / X

Tűz a nápolyi Sannazaro színházban

Giuseppe Paduano nápolyi tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy

az épületben keletkezett kár óriási, a színház gyakorlatilag megsemmisült.

A tűzoltók a reggeli órákban is azon dolgoztak, hogy az épületen belül fellángoló kisebb tüzeket eloltsák. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem tudták megállapítani, a vizsgálat még folyamatban van.

Médiaértesülések szerint a tűz következtében a színház kupolája is beomlott, maga alá temetve a nézőteret. A sűrű füst miatt több környező épületet ki kellett üríteni, az érintett lakók közül többen orvosi ellátásra szorultak.

🔥Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli.



Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui é in corso l’evacuazione dei residenti. In corso operazioni di 5 squadre dei Vigili del Fuoco. Foto di Tommaso Ederoclite. pic.twitter.com/yDELngQzv1 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026

Jelentős kulturális örökség semmisült meg

Az 1847-ben épült, nagyrészt fából készült Sannazaro színház nevét a reneszánsz költőről, Jacopo Sannazaróról kapta, és Nápoly egyik meghatározó kulturális intézményének számított. Az évtizedek során a nápolyi színjátszás fontos központjává vált, és kiemelt szerepet játszott a város kulturális identitásának alakításában.

A Sannazaro színház bejárata

Fotó: Google Maps / Képernyőfotó

A pusztító tűz nemcsak egy épületet, hanem egy több mint másfél évszázados kulturális hagyományt is elpusztított, amelynek hiánya hosszú távon is érezhető lesz Nápoly kulturális életében.

A cikk az MTI tájékoztatása alapján készült.

További tartalmak:

Összeomlott Pugliában a híres sziklaképződmény. A szerelmesek íve Valentin-nap éjszakáján roskadt a tengerbe a heves viharok következtében.

Egy, csak kevesek által ismert szabály miatt akár 500 euróra (kb. 190 ezer forint) is megbüntethetik a Firenzében fagylaltozó turistákat. Firenze, amely a „reneszánsz művészet és gondolkodás bölcsője", Olaszország három legnagyobb városának egyike, és évente több mint 15 millió látogatót vonz. Nemrégiben azonban szigorú szabályokat hoztak a városban a túlturizmus elkerülése, valamint a műemlékek védelme érdekében, amelyekkel fontos tisztában lennie az oda utazó turistáknak, mert a hatóságok keményen büntetnek.