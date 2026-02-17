Lángok martaléka lett Nápoly egyik jelképe – videó

2026. február 17-én, kedden hajnalban Nápoly belvárosában pusztító tűz ütött ki, amelynek következtében a nápolyi Sannazaro színház szinte teljes egészében elpusztult. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a sűrű füst elárasztotta a környező lakóházakat is, több ember füstmérgezést szenvedett, közülük többet kórházba kellett szállítani.
Tűz a nápolyi Sannazaro színházban
Giuseppe Paduano nápolyi tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy
az épületben keletkezett kár óriási, a színház gyakorlatilag megsemmisült.
A tűzoltók a reggeli órákban is azon dolgoztak, hogy az épületen belül fellángoló kisebb tüzeket eloltsák. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem tudták megállapítani, a vizsgálat még folyamatban van.
Médiaértesülések szerint a tűz következtében a színház kupolája is beomlott, maga alá temetve a nézőteret. A sűrű füst miatt több környező épületet ki kellett üríteni, az érintett lakók közül többen orvosi ellátásra szorultak.
Jelentős kulturális örökség semmisült meg
Az 1847-ben épült, nagyrészt fából készült Sannazaro színház nevét a reneszánsz költőről, Jacopo Sannazaróról kapta, és Nápoly egyik meghatározó kulturális intézményének számított. Az évtizedek során a nápolyi színjátszás fontos központjává vált, és kiemelt szerepet játszott a város kulturális identitásának alakításában.
A pusztító tűz nemcsak egy épületet, hanem egy több mint másfél évszázados kulturális hagyományt is elpusztított, amelynek hiánya hosszú távon is érezhető lesz Nápoly kulturális életében.
A cikk az MTI tájékoztatása alapján készült.
