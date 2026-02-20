Hírlevél
Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Titkos tengeri útvonalon jött a kokain: narkó-tengeralattjáró a célkeresztben

Újabb súlyos csapást mértek a nemzetközi drogkereskedelemre a latin-amerikai hatóságok. A narkó-tengeralattjáró elfogása több tonna kokain lefoglalásához vezetett a Csendes-óceánon.
2026. február 20-án Mexikó haditengerészete bejelentette, hogy a Csendes-óceánon, a Manzanillo kikötőjétől mintegy 250 tengeri mérföldre délre elfogtak egy félig merülő járművet, közismert nevén narkó-tengeralattjárót. A fedélzeten körülbelül négy tonna kábítószergyanús anyagot találtak, három embert őrizetbe vettek. A művelet hírszerzési együttműködés keretében zajlott az Egyesült Államokkal.

Narkó-tengeralattjáró: több tonna kokaint foglaltak le a Csendes-óceánon
Fotó: DRM News / YouTube / Képkivágás

Narkó-tengeralattjáró és rekordközeli fogások

A mexikói biztonsági miniszter közlése szerint a heti lefoglalások mennyisége így közel tíz tonnára emelkedett. A hatóságok által közzétett felvételeken látható, ahogy egy hadihajó megközelíti az alacsony profilú, több motorral felszerelt járművet, majd a fedélzeten sorakozó csomagokat. A hivatalos álláspont szerint a művelet jelentős pénzügyi veszteséget okozott a szervezett bűnözésnek, és több millió adag kábítószer utcára kerülését akadályozta meg – számolt be az esetről a CBS News.

Négy tonna kokaint foglaltak le a tengeralattjáróról
Fotó: DRM News / YouTube / Képkivágás

Nemcsak Mexikó, hanem El Salvador is jelentős fogásról számolt be: a haditengerészet 6,6 tonna kokaint foglalt le egy Tanzániában bejegyzett hajón, mintegy 380 mérföldre a partoktól. A hajó ballaszttartályaiban elrejtett 330 csomagot búvárok találták meg, tíz embert őrizetbe vettek.

Fokozódó fellépés és nemzetközi feszültség

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban egyre erőteljesebb fellépést sürgetett a térségben a drogkartellek ellen. Az amerikai hadműveletek során több, kábítószer-szállítással gyanúsított hajót is megsemmisítettek, ami nemzetközi vitákat váltott ki.

A hatóságok szerint a narkó-tengeralattjárók és más, alacsony észlelhetőségű vízi járművek egyre fontosabb szerepet töltenek be a csempészhálózatokban, mivel nehezebben észlelhetők a radarrendszerekkel. A mostani lefoglalások azonban azt jelzik, hogy a haditengerészeti és hírszerzési együttműködés eredményes lehet a tengeri drogcsempészet visszaszorításában.

