Titkos tengeri útvonalon jött a kokain: narkó-tengeralattjáró a célkeresztben

2026. február 20-án Mexikó haditengerészete bejelentette, hogy a Csendes-óceánon, a Manzanillo kikötőjétől mintegy 250 tengeri mérföldre délre elfogtak egy félig merülő járművet, közismert nevén narkó-tengeralattjárót. A fedélzeten körülbelül négy tonna kábítószergyanús anyagot találtak, három embert őrizetbe vettek. A művelet hírszerzési együttműködés keretében zajlott az Egyesült Államokkal.
Narkó-tengeralattjáró és rekordközeli fogások
A mexikói biztonsági miniszter közlése szerint a heti lefoglalások mennyisége így közel tíz tonnára emelkedett. A hatóságok által közzétett felvételeken látható, ahogy egy hadihajó megközelíti az alacsony profilú, több motorral felszerelt járművet, majd a fedélzeten sorakozó csomagokat. A hivatalos álláspont szerint a művelet jelentős pénzügyi veszteséget okozott a szervezett bűnözésnek, és több millió adag kábítószer utcára kerülését akadályozta meg – számolt be az esetről a CBS News.
Nemcsak Mexikó, hanem El Salvador is jelentős fogásról számolt be: a haditengerészet 6,6 tonna kokaint foglalt le egy Tanzániában bejegyzett hajón, mintegy 380 mérföldre a partoktól. A hajó ballaszttartályaiban elrejtett 330 csomagot búvárok találták meg, tíz embert őrizetbe vettek.
Fokozódó fellépés és nemzetközi feszültség
Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban egyre erőteljesebb fellépést sürgetett a térségben a drogkartellek ellen. Az amerikai hadműveletek során több, kábítószer-szállítással gyanúsított hajót is megsemmisítettek, ami nemzetközi vitákat váltott ki.
A hatóságok szerint a narkó-tengeralattjárók és más, alacsony észlelhetőségű vízi járművek egyre fontosabb szerepet töltenek be a csempészhálózatokban, mivel nehezebben észlelhetők a radarrendszerekkel. A mostani lefoglalások azonban azt jelzik, hogy a haditengerészeti és hírszerzési együttműködés eredményes lehet a tengeri drogcsempészet visszaszorításában.
