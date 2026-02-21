Történelmi lépést tehet a NASA márciusban

A NASA március elejére tűzte ki az Artemis–2 küldetés indítását, amely több mint ötven év után ismét embereket juttathat a Hold közelébe. A négyfős legénység tíznapos útra indul a Hold túlsó oldala körül, ami az emberiség eddigi legtávolabbi űrutazása lehet – írja a BBC.

A NASA űrhajósai a Space Launch System rakétával fognak a magasba emelkedni – Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

A NASA történelmi visszatérésre készül a Holdhoz

A NASA március 6-át jelölte meg legkorábbi indítási dátumként, miután sikeresen lezajlott a teljes üzemanyag-feltöltéssel végrehajtott indítási főpróba. A korábbi tesztet hidrogénszivárgás miatt idő előtt le kellett állítani, ám a szakemberek azóta kijavították a tömítésekkel és szűrőkkel kapcsolatos problémákat, így a visszaszámlálás teljes folyamatát is gond nélkül végrehajtották.

Az Artemis–2 küldetésben három amerikai és egy kanadai űrhajós vesz részt.

A csapat a 98 méter magas Space Launch System rakétával emelkedik a magasba, tetején az Orion kapszulával, amely a tíznapos út során lakó- és munkahelyként szolgál számukra. Az első napot Föld körüli pályán töltik, majd ha minden rendszer megfelelően működik, elindulnak a Hold felé.

A mintegy négy napig tartó utazást követően a Hold túlsó oldala mellett repülnek el, több ezer kilométeres magasságban, ahol megfigyeléseket végeznek és felvételeket készítenek.

A küldetés végén a Csendes-óceánon hajtanak végre vízreszállást. Siker esetén a NASA ezzel megnyitja az utat az Artemis–3 előtt, amelynek célja, hogy 2028-ig ismét ember lépjen a Hold felszínére.

