Megdöbbentő dologra bukkantak a NASA kutatói

A felfedezés a Curiosity marsjáró több hónapos vizsgálatának eredménye. A NASA szakemberei úgy vélik, hogy a Mars dombos területén talált pókhálószerű, úgynevezett „boxwork” gerincek egykori talajvíz mozgására utalhatnak, ami új kérdéseket vet fel az esetleges ősi élet lehetőségével kapcsolatban - tájékoztat a New York Post.
Mit talált a NASA a Marson?
A Mars felszínén egy dombos régióban alacsony, 1–2 méter magas gerincek hálózzák be a tájat, amelyek felülnézetből pókhálókra emlékeztetnek. Ezeket a geológiai formációkat boxwork szerkezetnek nevezik. A gerincek között homokos mélyedések találhatók, a mintázat pedig mérföldeken át húzódik. A kutatók szerint az ilyen struktúrák akkor alakulhatnak ki, ha a talajvíz repedéseken keresztül áramlik az alapkőzetben, majd ásványi anyagokat hagy hátra.
Mit jelentenek a Mars pókhálószerű képződményei?
A pókhálószerű mintázat arra utalhat, hogy a Mars felszíne alatt egykor aktív talajvízrendszer működött. Az ásványokkal megerősített kőzetrészek idővel ellenállóbbá váltak az erózióval szemben, míg a gyengébb területeket a szél kimosta. Ez azt jelenti, hogy a víz nemcsak rövid ideig, hanem akár hosszabb időszakon keresztül is jelen lehetett a bolygón. A magasabban fekvő területeken talált formációk arra utalnak, hogy a talajvízszint egykor meglehetősen magas lehetett.
Ez a 4 objektum törölheti el az emberiséget
Az űr tele van a bolygónk felé száguldó, kisebb-nagyobb aszteroidákkal, de vajon mekkora veszélyt jelentenek ránk valójában? A földközeli objektumok folyamatos megfigyelés alatt állnak, hogy a tudósok időben észrevegyék a lehetséges fenyegetéseket. Jelenleg tudjuk, hol vannak a legnagyobb űrsziklák, és szerencsére egyhamar egyik sem közelíti meg a Földet.
Ijesztő jelenséget figyeltek meg a Holdon – ez a felfedezés mindent megváltoztathat
Tudósok több ezer új repedést fedeztek fel az égitest felszínén. A Hold zsugorodása komoly veszélyt jelenthet a jövőbeli küldetésekre.
A víznyomok jelenléte mindig kulcskérdés az élet lehetőségének vizsgálatában. A marsjáró a gerincek mentén és a mélyedésekben apró, dudorszerű képződményeket – úgynevezett nodulusokat – is talált, amelyek szintén talajvízhez köthetők. Ha a víz valóban tovább maradt jelen a Marson, mint azt korábban feltételezték, az megnöveli annak esélyét, hogy mikrobiális élet fennmaradhatott a bolygón évmilliárdokkal ezelőtt. A kutatók szerint a felfedezés új irányt adhat a Mars múltját vizsgáló kutatásoknak.