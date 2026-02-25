Megdöbbentő dologra bukkantak a NASA kutatói

A felfedezés a Curiosity marsjáró több hónapos vizsgálatának eredménye. A NASA szakemberei úgy vélik, hogy a Mars dombos területén talált pókhálószerű, úgynevezett „boxwork” gerincek egykori talajvíz mozgására utalhatnak, ami új kérdéseket vet fel az esetleges ősi élet lehetőségével kapcsolatban - tájékoztat a New York Post.

A NASA kutatói szerint a pókhálók talajvíz nyomai lehetnek - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Mit talált a NASA a Marson?

A Mars felszínén egy dombos régióban alacsony, 1–2 méter magas gerincek hálózzák be a tájat, amelyek felülnézetből pókhálókra emlékeztetnek. Ezeket a geológiai formációkat boxwork szerkezetnek nevezik. A gerincek között homokos mélyedések találhatók, a mintázat pedig mérföldeken át húzódik. A kutatók szerint az ilyen struktúrák akkor alakulhatnak ki, ha a talajvíz repedéseken keresztül áramlik az alapkőzetben, majd ásványi anyagokat hagy hátra.

Mit jelentenek a Mars pókhálószerű képződményei?

A pókhálószerű mintázat arra utalhat, hogy a Mars felszíne alatt egykor aktív talajvízrendszer működött. Az ásványokkal megerősített kőzetrészek idővel ellenállóbbá váltak az erózióval szemben, míg a gyengébb területeket a szél kimosta. Ez azt jelenti, hogy a víz nemcsak rövid ideig, hanem akár hosszabb időszakon keresztül is jelen lehetett a bolygón. A magasabban fekvő területeken talált formációk arra utalnak, hogy a talajvízszint egykor meglehetősen magas lehetett.

