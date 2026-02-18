Partra szálltak a NATO csapatok – mi történik?

Partraszállási hadgyakorlatot tartott a NATO Németország balti-tengeri partvidékén szerdán, európai szövetségesek támogatását gyakorolva közvetlenül veszélyeztetett strandszakaszokon keresztül. Ehhez a Putlos katonai gyakorlótéren katonákat, ellátmányt és lőszereket rakodtak ki hajókról egy szimulált partraszállás keretében.

A NATO hadgyakorlat részeként harci repülőgépek és helikopterek támogatták a partra érkező erőket – Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A szövetség összetart, cselekvőképes és tettre kész, bevethető, és egyben mutatja, hogy mit teljesítenek az európai partnerek a NATO-ban - jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter, aki figyelemmel követte a gyakorlatot. Ha valami történik a NATO keleti szárnyán, akkor a NATO-csapatokat gyorsan kell áthelyezni és természetesen Németországon keresztül

– fűzte hozzá.

NATO hadgyakorlat: 10 ezer katona és 17 hajó mozgósítva

A Steadfast Dart 26 fedőnevű hadgyakorlat - amelynek része volt a mostani partraszállás - a legnagyobb idei NATO-hadgyakorlat, és közvetlen amerikai részvétel nélkül tartják. A NATO szerint 15 hajó és több mint 2600 katona vett részt a partraszállási hadgyakorlaton, a március közepéig tervezett teljes manővert pedig mintegy 10 ezer katona, több mint 1500 jármű és 17 hajó bevonásával tartják 13 országból.

A partraszállási gyakorlatot búvárok kezdték meg, a vízből a havas partra kiemelkedve, hogy biztosítsák a partszakaszt. Röviddel ezután különleges erők érkeztek motorcsónakokon. Az égen harci repülőgépek és helikopterek köröztek a part felett, légi támogatást nyújtva a partra lépő erőknek. Ezt követték a Zaha típusú, török páncélozott kétéltű támadó járművek.

A gyorsreagálású erők mozgatásával a NATO azt demonstrálja, „hogy egy esetleges válságban nagyon gyorsan meg tudjuk mutatni egy esetleges ellenfélnek, hol vannak a határok” – hangoztatta Ingo Gerhartz NATO-tábornok.

Az ukrajnai háború ugyan nem szolgál mintaként, de tanulságos. Vagyis levonjuk a következtetéseket belőle. De azt nem mondhatjuk, hogy a jövőben a háborúk pontosan így fognak kinézni

– mondta Carsten Breuer német vezérkari főnök Putlosban.

Háborús forgatókönyvre készül Franciaország

Példátlan méretű katonai gyakorlatot indít Franciaország: február 8. és április 30. között több mint 12 ezer katona, 1200 drón, 140 repülőgép és helikopter, valamint a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó részvételével zajlik le az Orion 26 nevű hadgyakorlat. A francia vezérkar szerint az esemény célja egy modern, nagy intenzitású háború valamennyi szakaszának szimulálása.