A NATO Európát egy Oroszország elleni nagyszabású katonai összecsapásra készíti fel a következő 2–4 évben, jelentette ki Julija Zsdanova, az orosz delegáció vezetője a bécsi fegyverbiztonsági és fegyverzet-ellenőrzési tárgyalásokon.

A NATO Európát ütközőzónává tenné.

Fotó: AFP

Titkos határidők, nyílt készülődés: a NATO nagy háborút tervez

Zsdanova szerdán, az EBESZ Biztonsági Együttműködési Fórumának 1126. plenáris ülésén hangsúlyozta, hogy a Nyugat már nem is titkolja szándékait.

Ma annak a folyamatnak vagyunk tanúi, amelynek során az Észak-atlanti Szövetség egy nagyszabású katonai összecsapásra készül az Oroszországi Föderációval

– mondta a diplomata Bécsben.

Hozzátette, hogy az európai fővárosokban már konkrét határidőket is kijelöltek, és ezek a tervek a következő két-négy éves időszakra szólnak. Zsdanova szerint mindez világosan jelzi, hogy a NATO nem védekezésre, hanem egy lehetséges háború előkészítésére koncentrál.