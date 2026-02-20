A belső hang hatalma: ezt teszi a folyamatos önostorozás

Nap mint nap beszélünk magunkhoz, gyakran észrevétlenül. Ezek a belső mondatok azonban nagyban befolyásolják a gondolkodásunkat, az energiaszintünket és a közérzetünket. A szakértők szerint a tartós negatív gondolatok nemcsak a hangulatunkra, hanem hosszú távon az agy működésére is hatással lehetnek – írja a Focus.de.

A negatív gondolatok hatása az agyra: ezért fontos, hogyan beszélünk magunkkal

Fotó: Unsplash

A belső párbeszéd természetes jelenség

A belső hang kommentálja és értékeli a történéseket, mindenki folytat magában beszélgetést önmagában, azonban nem mindegy, ez milyen hangvétellel történik. A pszichológiai kutatások szerint a magunkkal folytatott beszélgetés teljesen normális, és segít az információk feldolgozásában, a döntéshozatalban és az érzelmek szabályozásában.

A probléma nem az, hogy beszélünk magunkkal, hanem az, hogyan tesszük ezt. Sok negatív gondolat automatikusan alakul ki a neveltetés, a korábbi tapasztalatok és a társadalmi elvárások hatására. Éppen ezért fontos tudatosítani, milyen hangnemben szól hozzánk a belső hangunk.

Hogyan befolyásolják a negatív gondolatok az elménket?

A belső beszéd formálja a valóságérzékelésünket. Ha egy hiba után folyamatosan negatív gondolatokkal ostorozzuk magunkat, az csökkenti a motivációt és növeli a szorongást. A kutatások szerint a támogató, konstruktív belső párbeszéd segíti a koncentrációt és a cselekvőképességet, míg a tartós önkritika hajlamosít a túlzott rágódásra és a mentális blokkokra.

Nem arról van szó, hogy mindig „pozitívan kell gondolkodni”, hanem arról, hogy reális és együttérző hangnemet használjunk önmagunkkal szemben.

Sokan olyan keményen beszélnek magukkal, ahogyan másokkal soha nem tennék. Ennek oka gyakran az, hogy a belső hang korábbi tekintélyszemélyek – például szülők vagy tanárok – hangját tükrözi. Ezek a minták idővel beépülnek, és automatikussá válnak, így a negatív gondolatok könnyen „igazságnak” tűnhetnek.

Így csökkentsük a negatív gondolatokat

A tudatosan megfogalmazott megerősítő mondatok nem varázslatok. Kutatások szerint azok, akik rendszeresen emlékeztetik magukat az értékeikre és korábbi sikereikre, ellenállóbbak a stresszel szemben. Fontos, hogy a megerősítő mondatok reálisak legyenek, ne emeljük piedesztálra magunkat, de használjunk dicsérő szavakat.