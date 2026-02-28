86 éves korában meghalt a rock and roll legendája, Neil Sedaka

„Családunkat lesújtotta szeretett férjünk, édesapánk és nagyapánk hirtelen halála. Igazi rock and roll legenda volt, milliók inspirációja, de számunkra mindenekelőtt csodálatos ember, akit mélyen gyászolunk” – írta Neil Sedaka családja. A hírek szerint az amerikai könnyűzenei énekes-dalszerzőt péntek reggel szállították kórházba Los Angelesben, miután rosszul lett. A hatóságok megerősítették, hogy egy felnőtt férfit vittek be egészségügyi vészhelyzet miatt egy helyi intézménybe, számolt be a Fox News.
Neil Sedaka slágerei, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténelembe
Sedaka az 1950-es és 60-as években robbant be a köztudatba olyan örökzöldekkel, mint az „Oh Carol”, a „Breaking Up Is Hard to Do”, vagy éppen a „Next Door to an Angel”. Nevét a legendás „Brill Building-hangzás” egyik megteremtőjeként emlegetik. Szerzőtársával, Howard Greenfielddel más előadóknak is írt világslágereket, köztük Connie Francis számára a „Stupid Cupid” és a „Where the Boys Are” című dalokat, valamint a „Love Will Keep Us Together”-t a Captain & Tennille duónak.
A Beatles majdnem elsodorta – Elton John mentette meg
Karrierje a 60-as évek végén megtorpant, amikor a The Beatles teljesen átalakította az amerikai zenei ízlést. Ám a 70-es évek elején megjelent három albuma felkeltette Elton John figyelmét, aki saját kiadójához, a Rocket Recordshoz szerződtette.
Elton John akkor úgy fogalmazott:
„Olyan volt, mintha Elvis jött volna oda hozzánk, és lehetőséget adott volna, hogy kiadjuk a lemezeit.”
Díjak és elismerések sora
Hat évtizedes pályafutása alatt:
- ötször jelölték Grammy-díjra,
- listavezető slágereket ért el a Billboardon,
- 1983-ban bekerült a Songwriters Hall of Fame-be,
- 1978-ban csillagot kapott a Hollywood Walk of Fame-en.
Utolsó stúdióalbuma, az I Do It For Applause 2016-ban jelent meg – 22. lemezeként. Akkor úgy nyilatkozott: „Ez egy veleszületett ajándék. Mindig felül akarom múlni az előző munkámat, újra és újra feltalálni Neil Sedakát.”
Egy hollywoodi álomszerelem
Sedaka több mint 60 évig élt házasságban feleségével, Lebával, akit még tinédzserként ismert meg a Catskill-hegységben. Egy interjúban felidézte „Tizenhat éves volt, amikor megláttam a hotel recepcióján, és azt mondtam a barátomnak: feleségül fogom venni azt a lányt.” 1962-ben összeházasodtak, és kapcsolatukat az amerikai szórakoztatóipar egyik legsikeresebb házasságaként tartották számon.
Neil Sedaka halálával egy korszak zárult le. A rock and roll aranykorának egyik utolsó nagy alakja távozott – dalai azonban tovább élnek, és generációk számára maradnak időtlen klasszikusok.
