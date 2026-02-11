Hírlevél
Nelson Mandela

Nelson Mandela: 27 év börtön után írta át Dél-Afrika történelmét

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Február 11-én van évfordulója annak a történelmi pillanatnak, amikor Nelson Mandela 27 év fogság után kiszabadult a dél-afrikai apartheid rendszer börtönéből. Nelson Mandela élete a 20. század egyik legnagyobb politikai fordulatát példázza: a fegyveres ellenállástól a békés átmenetig, az elnyomástól az ország vezetéséig.
Nelson MandelaDél-Afrikaévforduló

Nelson Rolihlahla Mandela 1918. július 18-án született a dél-afrikai Mvezóban, a thembu törzs egyik mellékágához tartozó családban. A „Rolihlahla” név jelentése nagyjából: „bajkeverő”, amit későbbi élete sokan sorsszerűnek tartanak. Apja törzsi vezető volt, aki Mandela gyermekkorában meghalt, ezután a fiút a thembu nép régense, Jongintaba Dalindyebo vette pártfogásába. Ennek köszönhetően Nelson Mandela már fiatalon elit oktatásban részesült, ami ritkaságnak számított a fekete lakosság körében.

A file photo dated 1961 of South African anti-apartheid leader and African National Congress (ANC) member Nelson Mandela. (Photo by AFP)
Nelson Mandela
Fotó: STF / AFP

Tanulmányait missziós iskolákban kezdte, majd a Fort Hare Egyetemen folytatta, amely akkoriban az egyik legfontosabb felsőoktatási intézmény volt a fekete dél-afrikai értelmiség számára.

Jogot és humán tudományokat tanult, de politikai aktivitása miatt nem fejezte be az egyetemet: egy hallgatói tiltakozásban való részvétele után kizárták.

Ezután Johannesburgba költözött, miközben levelező tagozaton folytatta jogi tanulmányait, később a Witwatersrandi Egyetemen tanult tovább, ahol jogi diplomát szerzett.

Nelson Mandela békésen állt ki a feketék jogaiért

Mandela az 1940-es években egyre mélyebben bekapcsolódott a politikai életbe. 1944-ben csatlakozott az Afrikai Nemzeti Kongresszushoz (ANC), majd társalapítója lett az ANC Ifjúsági Ligájának, amely radikálisabb, határozottabb fellépést sürgetett az apartheid rendszerrel szemben.

1952-ben Oliver Tambo jogásszal közösen megnyitotta Dél-Afrika első fekete ügyvédi irodáját Johannesburgban.

Praxisuk elsősorban olyan fekete ügyfeleket képviselt, akiket a faji törvények miatt értek jogsérelmek.

Mandela ügyvédként nap mint nap szembesült az apartheid gyakorlati működésével: igazoltatásokkal, kényszerkitelepítésekkel, jogfosztással.

Anti-apartheid leader and African National Congress (ANC) member Nelson Mandela raises clenched fist, arriving to address mass rally, a few days after his release from jail, 25 February 1990, in the conservative Afrikaaner town of Bloemfontein, where ANC was formed 75 years ago. (Photo by TREVOR SAMSON / AFP)
Fotó: TREVOR SAMSON / AFP

Politikailag az ANC egyik legismertebb arca lett. Részt vett a Defiance Campaign nevű országos polgári engedetlenségi mozgalomban, amely békés törvényszegéssel próbálta felhívni a figyelmet a faji elkülönítés igazságtalanságára. Emiatt többször letartóztatták, megfigyelés alá helyezték, és öt évre eltiltották a nyilvános politizálástól.

A fordulópont

Az 1960-as sharpeville-i mészárlás, ahol a rendőrség 69 békés tüntetőt lőtt le, alapjaiban változtatta meg Mandela gondolkodását.

Úgy ítélte meg, hogy az apartheid rendszerrel szemben az erőszakmentes ellenállás önmagában kudarcot vallott.

1961-ben részt vett az ANC fegyveres szárnyának, az Umkhonto we Sizwe (A Nemzet Lándzsája) megalapításában. A szervezet célja nem civilek elleni támadás volt, hanem szabotázsakciók állami létesítmények ellen, hogy gazdasági és politikai nyomást gyakoroljanak a rezsimre.

27 évig raboskodott

Mandela fogságának nagy részét a Robben Island börtönszigeten töltötte, rendkívül kemény körülmények között: kényszermunka, minimális kapcsolattartás a külvilággal, szigorú ellenőrzés.

Az évtizedek alatt nem tört meg, sőt fokozatosan nemzetközi szimbólummá vált. Miközben világszerte kampányok követelték szabadon engedését, ő maga következetesen elutasította azokat az ajánlatokat, amelyek feltételekhez kötötték volna a szabadulását.

A börtönben politikai gondolkodása is átalakult: egyre inkább a megbékélés és a tárgyalásos átmenet lehetőségét kereste.

South African President Nelson Mandela raises his fist and cheers the crowd of 50 000 African National Congress (ANC) supporters at a rally , 24 May 1999 at the Qwa Qwa stadium some 300 km south of Johannesburg. Mandela and the ANC took the campaign trail before the 02 June elections to the Free state province on the Lesotho border monday.(ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO ODD ANDERSEN (Photo by ODD ANDERSEN / AFP)
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A szabadulás

A döntő fordulat 1989-ben következett be, amikor F. W. de Klerk lett Dél-Afrika elnöke. De Klerk felismerte, hogy az apartheid fenntartása gazdaságilag és politikailag tarthatatlan, és polgárháborúval fenyeget.

1990 februárjában de Klerk legalizálta az addig betiltott szervezeteket (ANC, PAC, kommunista párt), megszüntette az apartheid több kulcstörvényét, és

feltétel nélkül elrendelte Mandela szabadon bocsátását.

Mandela azonnal vezető szerepet vállalt az apartheid felszámolásáról szóló tárgyalásokban. Az ANC élén kulcsszereplője lett annak a folyamatnak, amely elkerülte a polgárháborút, és békés átmenetet teremtett a többnemzetiségű demokrácia felé.

Elnökség

1993-ban Nobel-békedíjat kapott de Klerkkel közösen, majd

1994-ben Dél-Afrika első fekete elnökévé választották az ország első szabad választásán.

Elnökként Mandela a nemzeti megbékélést helyezte előtérbe, elutasítva a bosszúpolitikát. Nevéhez fűződik az Igazság és Megbékélés Bizottságának létrehozása, amely az apartheid bűneinek feltárását, nem pedig megtorlását célozta.

Mandela 1999-ben visszavonult a politikától, de továbbra is aktív maradt humanitárius és emberi jogi ügyekben. 2013-ban halt meg, 95 éves korában.

South African President Nelson Mandela acknowledges the crowd as he arrives for a African National Congress (ANC) rally , 24 May 1999 at the Qwa Qwa stadium some 300 km south of Johannesburg. Mandela and the ANC took the campaign trail before the 02 June elections to the Free state province and some 50, 000 people greeted the President.(ELECTRONIC IMAGE) (Photo by ODD ANDERSEN / AFP)
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Nelson Mandela szabadon engedése nem csupán egy politikai fogoly kiszabadulását jelentette, hanem egy egész rendszer bukásának kezdetét. Életútja a 20. század egyik legerősebb példája arra, hogy az elnyomásból vezethet út a megbékélésig – még akkor is, ha ez évtizedekbe telik.

Mandela-effektus

Nelson Mandela története annyira beleégett a kollektív emlékezetbe, hogy még egy különös jelenség is a nevéhez kötődik. Az úgynevezett Mandela-effektus azt írja le, amikor emberek tömegei ugyanarra az eseményre emlékeznek – mégis tévesen: sokan például úgy hitték, Mandela a börtönben halt meg az 1980-as években, holott 1990-ben szabadult, és csak 2013-ban halt meg.

 

