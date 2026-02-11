Nelson Mandela: 27 év börtön után írta át Dél-Afrika történelmét

Nelson Rolihlahla Mandela 1918. július 18-án született a dél-afrikai Mvezóban, a thembu törzs egyik mellékágához tartozó családban. A „Rolihlahla” név jelentése nagyjából: „bajkeverő”, amit későbbi élete sokan sorsszerűnek tartanak. Apja törzsi vezető volt, aki Mandela gyermekkorában meghalt, ezután a fiút a thembu nép régense, Jongintaba Dalindyebo vette pártfogásába. Ennek köszönhetően Nelson Mandela már fiatalon elit oktatásban részesült, ami ritkaságnak számított a fekete lakosság körében.

Nelson Mandela

Fotó: STF / AFP

Tanulmányait missziós iskolákban kezdte, majd a Fort Hare Egyetemen folytatta, amely akkoriban az egyik legfontosabb felsőoktatási intézmény volt a fekete dél-afrikai értelmiség számára.

Jogot és humán tudományokat tanult, de politikai aktivitása miatt nem fejezte be az egyetemet: egy hallgatói tiltakozásban való részvétele után kizárták.

Ezután Johannesburgba költözött, miközben levelező tagozaton folytatta jogi tanulmányait, később a Witwatersrandi Egyetemen tanult tovább, ahol jogi diplomát szerzett.

Nelson Mandela békésen állt ki a feketék jogaiért

Mandela az 1940-es években egyre mélyebben bekapcsolódott a politikai életbe. 1944-ben csatlakozott az Afrikai Nemzeti Kongresszushoz (ANC), majd társalapítója lett az ANC Ifjúsági Ligájának, amely radikálisabb, határozottabb fellépést sürgetett az apartheid rendszerrel szemben.

1952-ben Oliver Tambo jogásszal közösen megnyitotta Dél-Afrika első fekete ügyvédi irodáját Johannesburgban.

Praxisuk elsősorban olyan fekete ügyfeleket képviselt, akiket a faji törvények miatt értek jogsérelmek.

Mandela ügyvédként nap mint nap szembesült az apartheid gyakorlati működésével: igazoltatásokkal, kényszerkitelepítésekkel, jogfosztással.

Fotó: TREVOR SAMSON / AFP

Politikailag az ANC egyik legismertebb arca lett. Részt vett a Defiance Campaign nevű országos polgári engedetlenségi mozgalomban, amely békés törvényszegéssel próbálta felhívni a figyelmet a faji elkülönítés igazságtalanságára. Emiatt többször letartóztatták, megfigyelés alá helyezték, és öt évre eltiltották a nyilvános politizálástól.