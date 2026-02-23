Halálos buszbaleset Nepálban: folyóvölgybe zuhant egy járat – rengeteg a halott

Katmandutól mintegy 80 kilométerre nyugatra, 2026. február 23-án, hétfőn nem sokkal éjfél után történt a tragédia – közölték a nepáli hatóságok. A nepáli buszbaleset idején a jármű Pokhara üdülővárosból tartott a fővárosba, amikor eddig ismeretlen okból letért a hegyoldalon vezető útról, majd többször átfordulva a Trisuli folyó völgyébe zuhant.

Nepáli buszbaleset: a Trisuli folyó völgyébe zuhant a busz

Nepáli buszbaleset: sok a halálos áldozat

A rendőrség tájékoztatása szerint a buszon 44-en utaztak, közülük 19-en meghaltak, 25-en pedig megsérültek. Az áldozatok között egy 24 éves brit állampolgár is van, míg a sebesültek között egy új-zélandi és legalább egy kínai állampolgárt is azonosítottak.

Mentési munkák a nepáli halálos buszbaleset helyszínén

Mentés és azonosítás

A hatóságok eddig kilenc áldozat személyazonosságát tudták megerősíteni. A sérülteket katmandui kórházakba szállították, állapotukról részletes információt egyelőre nem közöltek. A kínai nagykövetség szerint további kínai állampolgár is lehetett az utasok között.

Biztonsági személyzet áll őrt, miközben a buszbalesetben elhunyt áldozatok hozzátartozói várják a holttestek átvételét egy egészségügyi központban Gajuriban, Dhading kerületben, 2026. február 23-án

Gyakoriak a hasonló tragédiák

Nepálban rendszeresek a súlyos buszbalesetek, elsősorban az utak rossz állapota és a járművek műszaki hiányosságai miatt. Két évvel ezelőtt földcsuszamlás következtében szintén a Trisuli folyóba zuhant két autóbusz 65 utassal, amelynek több áldozatát máig eltűntként tartják nyilván.

