Népszavazás jön Ukrajnában? Zelenszkij már most retteg

Amerikai és ukrán tisztviselők több helyszínen – köztük Miamiban és Abu-Dzabiban – egyeztettek az elmúlt hetekben arról, miként lehetne politikai és jogi értelemben is lezárni az ukrajnai konfliktust. A Reuters forrásai szerint az egyik vizsgált forgatókönyv az, hogy a békemegállapodás feltételeit országos referendumra bocsátanák, még 2026 tavasza előtt.

Ukrajna: népszavazás jöhet a békéről, Zelenszkij már most retteg Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A tárgyalásokon az amerikai delegációt Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje képviselte. A Reuters információi szerint Washington sürgette Kijevet, hogy minél előbb döntsön a népszavazás lebonyolításáról, mivel az időfaktor kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok belpolitikai menetrendjében is.

Március lehet a cél, de Kijev óvatos

A források ugyanakkor hangsúlyozzák: az emlegetett márciusi időpont rendkívül bizonytalan, mivel Ukrajnában jelenleg komoly jogi és politikai akadályai vannak egy ilyen referendum megszervezésének.

Kijev hivatalos álláspontja szerint semmilyen békemegállapodásról nem lehet dönteni egyértelmű amerikai és szövetségesi biztonsági garanciák nélkül.

Az ukrán vezetés többször jelezte: minden kompromisszumos megoldást hosszú távú védelmi mechanizmusoknak kell kísérniük. Olena Getmancsuk, Ukrajna NATO-képviseletének vezetője Abu-Dzabi előtt arról beszélt, hogy Kijev „alapvetően újragondolta” a biztonsági garanciák kérdését. Elmondása szerint Ukrajna ma már elsősorban saját haderejére és védelmi iparára tekint a jövő zálogaként, nem kizárólag külső szövetségesekre.

Zelenszkij már nyitott a referendumra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december végén már jelezte: kész népszavazást kiírni a Donbaszban létrehozandó szabad gazdasági övezetről, amennyiben az kölcsönös csapatkivonással járna. Korábban arról is beszélt, hogy az amerikai kompromisszumos elképzelések között szerepelt az ukrán erők visszavonása és egy demilitarizált övezet kialakítása.

Ugyanakkor Zelenszkij hangsúlyozta: az érintett területek kormányzásának kérdése továbbra is nyitott, és a végső döntést kizárólag a lakosság véleményének figyelembevételével lehet meghozni. Később azt is cáfolta, hogy konkrét „területcserét” ajánlottak volna Ukrajnának Oroszországgal.

A közvélemény mindenesetre megosztott, de nem elutasító. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet január közepén közzétett felmérése szerint az ukránok 55 százaléka támogatná a békemegállapodásról szóló népszavazást, míg 32 százalék ellenzi azt. A kutatók szerint a támogatottság jelentősen függ attól, milyen feltételekkel és milyen megfogalmazásban kerülne a kérdés a választók elé.