Nagy a baj! Már a Niagara-vízesés is befagyott! – videó

A Niagara-vízesés valójában szinte soha nem fagy meg teljes egészében. A hatalmas vízmennyiség és a folyamatos áramlás miatt a teljes befagyás gyakorlatilag lehetetlen. A látványos „jeges” hatást az okozza, hogy a felszíni víz, a permet és a vízesés körüli pára megfagy, miközben a víz nagy része továbbra is zavartalanul folyik a mélyben.

A fagyott Niagara-vízesés - Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

Miért alakulnak ki ilyen hatalmas jégtömbök a Niagara-vízesés alatt?

Extrém hideg időszakokban – amikor napokon vagy akár heteken át tart a kemény fagy – a víz már zuhanás közben is megfagyhat. Ennek következtében a vízesés alján hatalmas jégfelhalmozódás jön létre, amely akár 12 méter vastag is lehet. Ettől tűnik úgy, mintha a Niagara-vízesés „megdermedt” volna, miközben a víz továbbra is utat talál magának.

A partially frozen boardwalk tourist attraction near the American Falls is seen from Niagara Falls https://t.co/53CmNF69Eq — Solar Life (@SOLARLIFE) February 4, 2026

Biztonságos a jégen sétálni a Niagara-vízesésnél?

A jégre lépni kifejezetten veszélyes. A vízesés alatti jégréteg alatt rendkívül gyors vízmozgás zajlik, ami bármikor alámoshatja a felszínt. Bár közel száz éve még engedélyezték az úgynevezett jéghídon való átkelést, ezt tragikus balesetek után végleg betiltották, és ma szigorúan tilos a jégre menni.

One of Canada’s most iconic natural wonders, the Niagara Falls has been partially frozen, yet despite the subzero temperatures, tourists have flocked to view the mesmerizing backdrop of frozen cascades and floating river ice.



Take a look at the unique winter spectacle. pic.twitter.com/Ee1qo3F27H — CGTN America (@cgtnamerica) February 4, 2026