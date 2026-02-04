Nagy a baj! Már a Niagara-vízesés is befagyott! – videó

A Niagara-vízesés valójában szinte soha nem fagy meg teljes egészében. A hatalmas vízmennyiség és a folyamatos áramlás miatt a teljes befagyás gyakorlatilag lehetetlen. A látványos „jeges” hatást az okozza, hogy a felszíni víz, a permet és a vízesés körüli pára megfagy, miközben a víz nagy része továbbra is zavartalanul folyik a mélyben.
Miért alakulnak ki ilyen hatalmas jégtömbök a Niagara-vízesés alatt?
Extrém hideg időszakokban – amikor napokon vagy akár heteken át tart a kemény fagy – a víz már zuhanás közben is megfagyhat. Ennek következtében a vízesés alján hatalmas jégfelhalmozódás jön létre, amely akár 12 méter vastag is lehet. Ettől tűnik úgy, mintha a Niagara-vízesés „megdermedt” volna, miközben a víz továbbra is utat talál magának.
Biztonságos a jégen sétálni a Niagara-vízesésnél?
A jégre lépni kifejezetten veszélyes. A vízesés alatti jégréteg alatt rendkívül gyors vízmozgás zajlik, ami bármikor alámoshatja a felszínt. Bár közel száz éve még engedélyezték az úgynevezett jéghídon való átkelést, ezt tragikus balesetek után végleg betiltották, és ma szigorúan tilos a jégre menni.
Extrém időjárás Észak-Amerikában – mit okoz a sarkvidéki hideg? A hosszabb ideig tartó fagyok nemcsak látványos természeti jelenségeket, hanem komoly közlekedési és infrastrukturális problémákat is okoznak az Egyesült Államokban és Kanadában.
Vannak helyek, ahol a tél nem elcsendesíti, hanem még drámaibbá teszi a természetet.