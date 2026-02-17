Még ki sem hűlt Nicole Kidman ágya, máris multimilliomos vetett szemet rá

Nicole Kidman válása január 6-án vált hivatalossá, miután az Oscar-díjas színésznő és Keith Urban 2025 szeptemberében jelentették be különválásukat. A házasság 2006 júniusában kezdődött, és közel két évtized után ért véget. A hírek szerint az elengedés nem volt egyszerű, hiszen a felek két közös lányt - Sunday Rose-t és Faith Margaretet - nevelnek - tájékoztat a Page Six.

Nicole Kidman a Paris Haute Couture Fashion Week eseményén, 2026. január 27-én Fotó: SEBASTIEN DUPUY / AFP

Új párja van Nicole Kidmannek?

Jelenleg nincs megerősített információ arról, hogy Nicole Kidmannek új párja lenne. Bár a neve egy befolyásos üzletemberrel került összefüggésbe, a bennfentesek szerint nem beszélhetünk kialakult kapcsolatról.

A szóban forgó férfi Paul Salem, a 62 éves multimilliomos üzletember, aki az MGM Resorts International igazgatótanácsának elnöke. A források szerint Salem érdeklődést mutat a színésznő iránt, és ezt a hozzá közel állók előtt sem titkolja.

Ugyanakkor a beszámolók hangsúlyozzák, hogy eddig mindössze kétszer találkoztak társasági eseményeken, közös barátok révén, és nem töltenek időt kettesben.

Mit lehet tudni Nicole Kidman új udvarlójáról?

Paul Salem korábban házas volt, majd 2021-ben vált el Navyn Salemtől. Üzleti körökben elismert vezető, jelentős vagyonnal és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A beszámolók szerint komoly, visszafogott személyiség, aki nem a nyilvánosság előtt éli magánéletét.

