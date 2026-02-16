Nigériai mészárlás: 41 motorral rohanták le a falvakat dzsihadista támadók

A nigériai falusi támadások szombat reggel történtek az ország északnyugati részén, nem messze egy korábbi, több mint száz halálos áldozatot követelő dzsihadista mészárlás helyszínétől. A fegyveres bűnbandák – helyi nevükön banditák – a jelentések szerint 41 motorral érkeztek, minden járművön két-három támadóval – írja a BBC.

A Nigériai falusi támadások után részleges kijárási tilalmat vezettek be a térségben Fotó:Illusztráció/Unplash

Nigériai falusi támadások: három település percek alatt vérbe borult

Elsőként Tunga-Makeri falura csaptak le, majd röviddel később a közeli Konkoso és Pissa településeken folytatták a vérengzést. A helyi hatóságok legalább 29 halálos áldozatról számoltak be, de a hivatalos közlés szerint a szám tovább emelkedhet.

Motorbike raids on villages kill dozens in Nigeria https://t.co/P1fPldnvM6 pic.twitter.com/2R9N2Tc67i — World News (@Worldnews_Media) February 15, 2026

A motoros fegyveres támadás Niger államban során több házat felgyújtottak, a lakosok közül sokan a közeli bozótos területekre menekültek. A pontosan elrabolt személyek száma egyelőre nem ismert, mivel a menekülők szétszóródtak a környező közösségekben.

Pánik és részleges kijárási tilalom

A térségben élők szerint az emberek annyira traumatizáltak, hogy már a földjeiket sem merik megművelni, és a piacokra sem járnak.

A Nigéria északnyugati biztonsági válság egyre súlyosabb, miközben a banditák évek óta rendszeresen hajtanak végre emberrablásokat és fegyveres rajtaütéseket.

A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be: korlátozták az éjszakai gyülekezéseket, valamint részleges kijárási tilalmat rendeltek el, amely megtiltja a motortaxik működését este nyolc óra után.

Nemzetközi nyomás alatt a vezetés

A biztonsági helyzet miatt Nigéria vezetése komoly nemzetközi nyomás alá került. Az országban nemcsak banditák, hanem dzsihadista csoportok és szeparatista fegyveresek is aktívak, ami tovább nehezíti a stabilitás helyreállítását.

Az elmúlt hetekben több száz feltételezett banditát öltek meg biztonsági műveletek során, de a mostani vérengzés azt mutatja, hogy a fenyegetés továbbra is valós és kiszámíthatatlan.

Szörnyű tragédia: legalább 30 ember halt meg egy súlyos balesetben

Egy súlyos közlekedési incidens rázta meg Nigéria északnyugati térségét vasárnap reggel. A baleset egy utasokat és árucikkeket szállító teherautóhoz köthető, amelynek sofőrje a hatóságok szerint veszélyesen vezette járművét.