Nigériai mészárlás: 41 motorral rohanták le a falvakat dzsihadista támadók

Rendkívüli

Sport

támadás

Hajnalban érkeztek a fegyveresek, és percek alatt pokollá változtatták a békés falvakat Nigériában. A nigériai falusi támadások során motorokon érkező dzsihadista banditák tucatnyi embert öltek meg, házakat gyújtottak fel és ismeretlen számú lakost hurcoltak el Niger tagállamba.
támadásnigériahalálos áldozat

A nigériai falusi támadások szombat reggel történtek az ország északnyugati részén, nem messze egy korábbi, több mint száz halálos áldozatot követelő dzsihadista mészárlás helyszínétől. A fegyveres bűnbandák – helyi nevükön banditák – a jelentések szerint 41 motorral érkeztek, minden járművön két-három támadóval – írja a BBC.

A Nigériai falusi támadások után részleges kijárási tilalmat vezettek be a térségben.
A Nigériai falusi támadások után részleges kijárási tilalmat vezettek be a térségben Fotó:Illusztráció/Unplash

Nigériai falusi támadások: három település percek alatt vérbe borult

Elsőként Tunga-Makeri falura csaptak le, majd röviddel később a közeli Konkoso és Pissa településeken folytatták a vérengzést. A helyi hatóságok legalább 29 halálos áldozatról számoltak be, de a hivatalos közlés szerint a szám tovább emelkedhet.

A motoros fegyveres támadás Niger államban során több házat felgyújtottak, a lakosok közül sokan a közeli bozótos területekre menekültek. A pontosan elrabolt személyek száma egyelőre nem ismert, mivel a menekülők szétszóródtak a környező közösségekben.

Pánik és részleges kijárási tilalom

A térségben élők szerint az emberek annyira traumatizáltak, hogy már a földjeiket sem merik megművelni, és a piacokra sem járnak. 

A Nigéria északnyugati biztonsági válság egyre súlyosabb, miközben a banditák évek óta rendszeresen hajtanak végre emberrablásokat és fegyveres rajtaütéseket.

A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be: korlátozták az éjszakai gyülekezéseket, valamint részleges kijárási tilalmat rendeltek el, amely megtiltja a motortaxik működését este nyolc óra után.

Nemzetközi nyomás alatt a vezetés

A biztonsági helyzet miatt Nigéria vezetése komoly nemzetközi nyomás alá került. Az országban nemcsak banditák, hanem dzsihadista csoportok és szeparatista fegyveresek is aktívak, ami tovább nehezíti a stabilitás helyreállítását.

Az elmúlt hetekben több száz feltételezett banditát öltek meg biztonsági műveletek során, de a mostani vérengzés azt mutatja, hogy a fenyegetés továbbra is valós és kiszámíthatatlan.

