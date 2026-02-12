Megerősítette a WHO: újabb halálos áldozatot követelt a rettegett Nipah-vírus

Egy nő életét vesztette januárban Észak-Bangladesben a halálos Nipah-vírus fertőzés következtében – közölte a WHO. Az eset különösen aggasztó, mivel a vírus szinte minden évben felbukkan a térségben, és komoly egészségügyi kockázatot jelent – írja a Guardian.

A Nipah-vírus halálozási aránya akár 75 százalék is lehet – Fotó: Unsplash

Nipah-vírus: miért érdemes figyelni rá?

A 40–50 év közötti betegnél január 21-én jelentkezett fejfájás, majd fokozott nyáladzás, zavartság és görcsroham. Egy héttel később életét vesztette, a halála utáni napon megerősítették erősítették, hogy Nipah-vírus-fertőzés áldozata lett. Bár nem utazott, fogyasztott nyers datolyapálma-nedvet, amely a fertőzés egyik ismert forrása lehet. A WHO tájékoztatása szerint mind a 35 személyt megfigyelik, akik a beteggel kapcsolatba kerültek, de egyiküknél sem mutatták ki a vírust, és újabb esetet eddig nem azonosítottak.

A Nipah-vírus leggyakrabban denevérek által szennyezett termékeken, például gyümölcsökön keresztül terjed, és a halálozási aránya akár 75 százalék is lehet.

Indiában két friss eset miatt több repülőtéren is bevezettek fokozott hőmérséklet-ellenőrzést. A WHO szerint a nemzetközi terjedés kockázata alacsony, és jelenleg nincs szükség utazási vagy kereskedelmi korlátozásra.

Komolyan kell venni ezt a vírust – csak ebből ne legyen világjárvány!

Újra felbukkant Indiában a tudomány által viszonylag rövid ideje ismert vírus, a Nipah. A vírus megjelenése komoly aggodalmat váltott ki a térségben, hiszen jelenleg nincs kifejezetten a vírusra gyógymód, a halálozási arány pedig rendkívül magas, s bár készül az ellene védő vakcina, az egyelőre még nincs alkalmazható állapotban.

