Halálos drog fenyeget! A vizsgálatok sem mutatják ki a szervezetben – A nitazén

A King’s College London kutatói arra figyelmeztetnek: a nitazének rendkívüli instabilitása miatt ezek az anyagok a halál utáni vérmintákban gyorsan lebomlanak, így a toxikológiai vizsgálatok gyakran nem mutatják ki őket. Emiatt a drog okozta halálesetek száma akár harmadával is magasabb lehet a hivatalosan rögzítettnél – írja a The Independent.

A nitazén és a hozzá hasonló szintetikus opioidok több száz ember halálát okozozzák Angliában évente (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Gyorsan eltűnik a laboratóriumi mintákból a nitazén

A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség 2024-ben 333 nitazénhez köthető halálesetről számolt be, ám a kutatók szerint ez messze nem a teljes kép. Kísérleteik során azt találták, hogy laboratóriumi körülmények között mindössze az eredeti hatóanyag 14 százaléka marad kimutatható a mintákban, mire azok ténylegesen vizsgálatra kerülnek.

A statisztikai modellezések alapján például Birminghamben 2023-ban akár 33 százalékkal több droghalál történhetett a nyilvántartottnál.

Dr. Caroline Copeland, a King’s College London toxikológusa szerint a probléma súlyát tovább növeli, hogy ha nem pontosan mérjük fel a helyzetet, nem is tudunk hatékony válaszokat adni rá”. Úgy fogalmazott: a hibás adatok miatt a közegészségügyi intézkedések csak a valóság töredékére reagálnak, miközben emberek halnak meg megelőzhető okokból.

A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint 2025 szeptemberének végéig legalább 524 haláleset köthető szintetikus opioidokhoz Angliában, köztük olyan ismert szerekhez is, mint a fentanyl, a metadon vagy a buprenorfin.

A kormány összesen 310 millió fonttal növelte a drog- és alkoholfüggők kezelésére fordítható forrásokat, és országszerte kiterjesztik a naloxon használatát, amely képes visszafordítani az opioid túladagolást.

A hatóságok közlése szerint a veszély továbbra is rendkívül nagy, ezért a rendőrség és a határőrség új módszerekkel – köztük speciálisan kiképzett keresőkutyákkal – próbálja kiszűrni a halálos drogokat. A szakértők azonban figyelmeztetnek: amíg a nitazének rejtve maradnak a statisztikákban, addig a valódi áldozatok száma is rejtve marad.

Minden eddiginél erősebb, új halálos drog terjed

Egy új, félelmetes szer tűnt fel az utcákon. A halálos drog, a nitazén, az opioidok közül is kiemelkedik, hiszen akár 43-szor erősebb a fentanilnál.