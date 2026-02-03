Halálra gázoltak egy állapotos kétgyermekes anyukát

Hírlevél
6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Halálos közlekedési baleset történt szombat este Los Angeles Playa del Rey városrészében: egy hét hónapos terhes, kétgyermekes édesanyát ütött el egy autó, miközben családjával együtt biciklizett – közölte a Los Angeles-i rendőrség. A nőt és gyermekét nem lehetett megmenteni.
adománygyűjtéshalálesetcole - grahametlos angelesgázolás

A 36 éves Regan Cole-Graham elektromos kerékpáron közlekedett férjével, Matt Grahammel és két kisfiukkal, amikor este 6 óra körül egy azonos irányba haladó autó elütötte. A nőt súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol az orvosok sürgősségi beavatkozás során világra segítették meg nem született gyermekét, mielőtt Cole-Grahamet halottnak nyilvánították volna. Az újszülött kislányt az UCLA Gyermekkórház intenzív osztályára szállították, azonban információk szerint később ő is életét vesztette - írja a NyPost.

nő
A gázolásban a nő és gyermeke is meghalt. A fotó illusztráció. Fotó: JIM VONDRUSKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fiatal nőt és gyermekét már nem tudták megmenteni

A rendőrség közlése szerint a balesetet okozó sofőr, egy idős férfi, a helyszínen maradt, és együttműködött a hatóságokkal. Az elsődleges vizsgálatok alapján sem alkohol, sem kábítószer fogyasztására utaló jelet nem találtak. 

Regan Cole-Grahamre családja és barátai „szerető és odaadó feleségként, vidám anyaként, és hűséges nővérként” emlékeznek. 

A család támogatására indított adománygyűjtés célja a temetési költségek fedezése, valamint az édesapa és a két gyermek jövőjének segítése. Az adománygyűjtés iránti érdeklődés jelentősen megnőtt, miután Chris Cillizza független újságíró megosztotta a hírt követőivel.

Szerettem volna megosztani veletek egy tragédiát. És segítséget kérni tőletek

– írta bejegyzésében.

Az adománygyűjtés kedd reggelig több mint 144 ezer dollárt (46 millió forint) gyűjtött össze. Az Origo korábban arról írt, hogy halálra gázoltak egy 30 éves nőt, amikor dolgozni indult hajnalban.

 

 

