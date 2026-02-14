Fázósabbak a nők, mint a férfiak? Itt a meglepő a válasz!

Ez nem hiszti és nem is megszokás kérdése, hanem komoly biológiai okokra vezethető vissza. A tudósok szerint a testmagasság, az anyagcsere és a zsírszövet szerepe miatt a nők hamarabb nyúlnak pulóver után – írja a New York Post.

A nők fáznak, míg a férfiak izzadnak – és ennek tényleg oka van.

Fotó: Unplash

„Fázom!” – ezért nem túlzás, ha a nők ezt mondják

Egy vizsgálat során 28 egészséges férfit és nőt figyeltek meg különböző, 17 és 31 fok közötti hőmérsékleteken.

Kiderült, hogy a nők nyugalmi anyagcseréje alacsonyabb, vagyis pihenés közben kevesebb hőt termel a szervezetük.

A nyugalmi anyagcsere az az energiamennyiség, amely a légzéshez, a keringéshez és a testhő fenntartásához szükséges. A férfiak előnye itt a nagyobb izomtömeg, mert az izom több kalóriát éget és több meleget ad le. Érdekes módon a magasabb testzsírszázalék viszont jobb hőszigetelést jelenthet, ami részben ellensúlyozza a kisebb hőtermelést. Vagyis egy alacsonyabb, vékonyabb ember – legyen férfi vagy nő – nagyobb eséllyel fázik, mint egy nagyobb testalkatú.

A hőérzetet ráadásul nemcsak a testünk, hanem a stressz, a dohányzás, az étrend és a hormonok is befolyásolják.

Legközelebb tehát, amikor kitör a termosztátháború, érdemes emlékezni rá, hogy a fázás mögött komoly biológiai okok állnak.

Állandóan fázik? Ezek a rejtett betegségek is okozhatják

Az állandó hidegérzet nem csak kellemetlenséget okoz: gyakran komolyabb egészségügyi problémák első jele lehet, és érdemes odafigyelni rá. Leggyakrabban vérszegénység, pajzsmirigy-alulműködés, rossz vérkeringés vagy cukorbetegség állhat a háttérben, de okozhatja alacsony testtömeg, vitaminhiány vagy hormonális eltérés is. Az orvos vérvizsgálattal és életmódbeli változtatásokkal segíthet kideríteni és kezelni az okokat, hogy a fázás ne uralja a mindennapokat.

Állandóan hideg a lába? A bizony nem jó!

A tartósan hideg lábak nem csak kényelmetlenséget jelentenek, hanem gyakran a végtagok gyenge vérellátására utalnak, hiszen a lábfej a keringési rendszer „végpontja”, ahol a véráramlás lassulása miatt könnyen érezhetjük hidegnek a végtagokat.