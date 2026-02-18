Egy láthatatlan amerikai város, amely annyira gazdag, hogy el akarták rejteni

North Oaks különlegessége nem csupán a több millió dollárt érő ingatlanokban és a vállalatvezetőkből álló lakóközösségben rejlett, hanem abban is, hogy a település éveken keresztül nem volt elérhető a Google Utcakép (Street View) szolgáltatásában – írja a NY Post.

Az eddig láthatatlan North Oaks most a figyelem középpontjába került. A kép illusztráció – Fotó: STEVEN GARCIA / NurPhoto

North Oaks kilépett a fényre

A történet 2008-ra nyúlik vissza, amikor a város vezetése jogi lépésekkel fenyegette meg a technológiai óriást, miután a környék utcái megjelentek a platformon. Az önkormányzat birtokháborításra hivatkozott, és a képek eltávolítását követelte. A vállalat végül eleget tett a kérésnek, ami rendkívül ritka esetnek számított az Egyesült Államokban: kevés település kérte teljes egészében digitális „eltüntetését”.

A közösség különleges jogi státusza is hozzájárult a sikerhez.

Bár North Oaks nem klasszikus, sorompóval lezárt lakópark, az utcák magántulajdonban vannak – a telkek határa hivatalosan magukba foglalják az útszakaszokat is. Így a település gyakorlatilag mentes a közutaktól, ami erős jogi alapot adott a fellépéshez.

A fordulatot egy minnesotai influenszer, Chris Parr hozta el, aki drónnal készített légi felvételeket a területről.

Mivel a város a közutakra és a földfelszíni hozzáférésre hivatkozva lépett fel korábban, a légtér kérdése más jogi kategóriába esik – a drónrepülést az amerikai légügyi hatóság engedélyezi. Parr hivatalos drónkezelői vizsgát tett, majd hogy elkerülje a rendszámfelismerő kamerákat és a biztonsági megfigyelést, egy helyi lakos meghívásával jutott be a terület egyik parkjába.

Innen készítette el azokat a felvételeket, amelyeken gondozott utak, luxusvillák és hatalmas, parkosított telkek láthatók.

Videója gyorsan vírusként terjedt a YouTube-on. Sokan a „Streisand-effektus” példájaként emlegették az esetet – vagyis amikor az információ elhallgatására tett kísérlet épp az ellenkező hatást váltja ki, és még nagyobb figyelmet generál.

🚨 MAN EXPOSES THE ONLY U.S. CITY ERASED FROM GOOGLE MAPS - AND IT’S ULTRA WEALTHY



There is exactly one city in America you could not explore on Street View: North Oaks - a private, gated enclave in Minnesota known for extreme affluence and exclusivity.



This wasn’t a glitch.… pic.twitter.com/FSUIv4UgFV — HustleBitch (@HustleBitch_) January 28, 2026

Luxus és védelem

North Oaks az Egyesült Államok egyik leggazdagabb településének tekinthető.

Az ingatlanhirdetési oldalakon rendszeresen szerepelnek itt 800 ezer dollár feletti házak, sőt többmilliós villák is.

A település hírnevét tovább erősíti az a feltételezés, hogy számos minnesotai nagyvállalat vezetője itt él. A lakók komoly biztonsági rendszerekkel óvják magánszférájukat: rendszámfelismerők és kamerák figyelik a be- és kilépő forgalmat. A közösség vezetése a drónos akció után jogi lépések lehetőségét is mérlegelte. Az ügy újra fellángolt vitát indított a magánélethez való jog és a digitális nyilvánosság határairól. Parr maga is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az egyének magánszféráját, ugyanakkor fontosnak tartja a térképek közösségi szerepét. Korábban az Origo beszámolt a Google StreetView legfurcsább utcaképeiről, de olyanra is volt példa, hogy a Google Maps a vízbe vezetett egy turistát.