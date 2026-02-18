Egy láthatatlan amerikai város, amely annyira gazdag, hogy el akarták rejteni

North Oaks különlegessége nem csupán a több millió dollárt érő ingatlanokban és a vállalatvezetőkből álló lakóközösségben rejlett, hanem abban is, hogy a település éveken keresztül nem volt elérhető a Google Utcakép (Street View) szolgáltatásában – írja a NY Post.
North Oaks kilépett a fényre
A történet 2008-ra nyúlik vissza, amikor a város vezetése jogi lépésekkel fenyegette meg a technológiai óriást, miután a környék utcái megjelentek a platformon. Az önkormányzat birtokháborításra hivatkozott, és a képek eltávolítását követelte. A vállalat végül eleget tett a kérésnek, ami rendkívül ritka esetnek számított az Egyesült Államokban: kevés település kérte teljes egészében digitális „eltüntetését”.
A közösség különleges jogi státusza is hozzájárult a sikerhez.
Bár North Oaks nem klasszikus, sorompóval lezárt lakópark, az utcák magántulajdonban vannak – a telkek határa hivatalosan magukba foglalják az útszakaszokat is. Így a település gyakorlatilag mentes a közutaktól, ami erős jogi alapot adott a fellépéshez.
A fordulatot egy minnesotai influenszer, Chris Parr hozta el, aki drónnal készített légi felvételeket a területről.
Mivel a város a közutakra és a földfelszíni hozzáférésre hivatkozva lépett fel korábban, a légtér kérdése más jogi kategóriába esik – a drónrepülést az amerikai légügyi hatóság engedélyezi. Parr hivatalos drónkezelői vizsgát tett, majd hogy elkerülje a rendszámfelismerő kamerákat és a biztonsági megfigyelést, egy helyi lakos meghívásával jutott be a terület egyik parkjába.
Innen készítette el azokat a felvételeket, amelyeken gondozott utak, luxusvillák és hatalmas, parkosított telkek láthatók.
Videója gyorsan vírusként terjedt a YouTube-on. Sokan a „Streisand-effektus” példájaként emlegették az esetet – vagyis amikor az információ elhallgatására tett kísérlet épp az ellenkező hatást váltja ki, és még nagyobb figyelmet generál.
Luxus és védelem
North Oaks az Egyesült Államok egyik leggazdagabb településének tekinthető.
Az ingatlanhirdetési oldalakon rendszeresen szerepelnek itt 800 ezer dollár feletti házak, sőt többmilliós villák is.
A település hírnevét tovább erősíti az a feltételezés, hogy számos minnesotai nagyvállalat vezetője itt él. A lakók komoly biztonsági rendszerekkel óvják magánszférájukat: rendszámfelismerők és kamerák figyelik a be- és kilépő forgalmat. A közösség vezetése a drónos akció után jogi lépések lehetőségét is mérlegelte. Az ügy újra fellángolt vitát indított a magánélethez való jog és a digitális nyilvánosság határairól. Parr maga is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az egyének magánszféráját, ugyanakkor fontosnak tartja a térképek közösségi szerepét. Korábban az Origo beszámolt a Google StreetView legfurcsább utcaképeiről, de olyanra is volt példa, hogy a Google Maps a vízbe vezetett egy turistát.