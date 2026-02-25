Nagy a baj! Kórházba került a norvég király

Kórházba került a Kanári-szigeteken üdülő V. Harald norvég király – közölte a királyi palota kedden az MTI szerint.

V. Harald norvég király Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Haraldot, aki szombaton töltötte be 89. életévét, kedd este szállították Tenerife egyik kórházába, ahol fertőzés és kiszáradás miatt kezelik. A közlemény szerint a király állapota jó.

A személyi orvosa Tenerifére utazik és szerdán, miután felmérte a király egészségi állapotát, tájékoztatást ad – tette hozzá a palota.

V. Harald és Szonja királyné téli vakációjukat töltik Tenerifén. Harald 1991 óta Norvégia uralkodója.

