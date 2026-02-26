Ezen múlhat az egészsége: nem mindegy, milyen olajat használ

A növényi zsiradék és a vaj hatását több mint 221 ezer ember étrendjén vizsgálták 33 éven keresztül. Az eredményeket a JAMA Internal Medicine közölte, és a Focus.de segítségével számolunk be önöknek.

Növényi zsiradékok:olívaolaj, szójaolaj, repceolaj (illusztráció) Fotó: Pixabay/Pexels

A kutatás szerint a magas vajfogyasztás 15 százalékkal nagyobb halálozási kockázattal járt együtt. Ezzel szemben a növényi olaj – köztük az olívaolaj, a szójaolaj és a repceolaj – fogyasztása 16 százalékkal alacsonyabb összhalálozással társult.

Walter Willett professzor szerint nincs meggyőző tudományos bizonyíték arra, hogy a vaj egészségesebb választás lenne.

A tanulmány külön kiemelte, hogy napi 10 gramm vaj növényi olajra cserélése 17 százalékkal csökkentette a korai halálozás és a daganatos halál kockázatát.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vaj helyettesítése nem történhet transzzsírokkal, mert azok kifejezetten károsak.

Az étrend egésze is döntő

A szakértők szerint az egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdag olajok kedvezőbbek a szív- és érrendszer számára. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az étrend egészének minősége meghatározó az egészség szempontjából.

Az étrend egészének minősége meghatározó az egészség szempontjából (illusztráció) Fotó: Shutterstock/Xavier Lorenzo

Fontos megjegyezni, hogy a táplálkozási vizsgálatok korlátokkal bírnak, mivel gyakran önbevalláson alapulnak, és más életmódbeli tényezők is befolyásolhatják az eredményeket.

