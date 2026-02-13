Sokkoló adatok: a III. világháború kitörésétől retteg a Nyugat

A Politico felmérése szerint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország lakosainak jelentős része úgy véli, hogy a következő öt évben kitörhet a nukleáris, harmadik világháború.

Nukleáris háborútól rettegnek

Fotó: Science Tech Daily

Az adatok alapján az amerikai válaszadók 46 százaléka gondolja úgy, hogy öt éven belül globális háború indulhat. Nagy-Britanniában és Franciaországban ez az arány 43 százalék, Németországban pedig 40 százalék. Mind a négy országban érezhetően nőtt a félelem a 2025-ös hasonló kutatáshoz képest.

A felmérés arra is rámutat, hogy az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Franciaországban és Kanadában legalább minden harmadik ember reálisnak tartja a nukleáris fegyverek bevetését egy esetleges háborúban az elkövetkező öt évben.

A kutatást a Public First végezte február 6. és 9. között, több mint 10 300 felnőtt bevonásával az Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy-Britanniában, Franciaországban és Németországban. A statisztikai hibahatár plusz-mínusz két százalékpont.