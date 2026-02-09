Pont került az örök vita végére: megmossuk-e a nyers húst?

Sok recept még mindig azt javasolja, hogy főzés előtt öblítsük le a nyers húst, ám ez pont a probléma forrása. A folyó víz alatt a baktériumok nem tűnnek el, csak szétterjednek: a kezünkre, a munkafelületekre, a mosogatóba, sőt akár a konyha falára is. Innen könnyen átkerülhetnek más ételekre, és súlyos fertőzéseket okozhatnak – írja a Bild.

A nyers hús gyors leöblítése a csap alatt ártalmatlannak tűnhet, de valójában számos veszélyforrást rejt.

Fotó: Unsplash

Az élelmiszer-mérgezés kockázatának csökkentése érdekében a nyers húst vegyük ki a csomagolásból, és azonnal alaposan süssük át. Így a legérzékenyebb családtagok is biztonságban lesznek

– mondta Antonia Brandstädter, a Német Fogyasztóvédelmi Központ egy munkatársa.

Szétterjeszti a baktériumokat a nyers hús vízzel való leöblítése

A nyers baromfi gyakran tartalmaz olyan baktériumokat, mint a Campylobacter vagy a Salmonella. A Német Szövetségi Kockázatértékelő Intézet figyelmeztet:

Ezek élelmiszer-fertőzést okozhatnak, ami nemcsak kellemetlen, de egyeseknél súlyos, akár halálos kimenetelű lehet.

Ha valamilyen okból mégis leöblítenénk a nyers húst – például a csontszilánkok miatt –, utána azonnal fertőtlenítsük a teljes csapot és környékét.

Egészség szempontjából a hús teljes átsütése a legfontosabb.

A nyers hús belsejének legalább 70 Celsius-fokra kell felmelegednie, hogy a legtöbb kórokozó elpusztuljon.

