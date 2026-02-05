Hétköznapi ételt fogyasztott a kismama, tragédiához vezetett

A nyers tej fogyasztása terhesség alatt komoly egészségügyi kockázatot jelent – figyelmeztetnek az egészségügyi hatóságok Új-Mexikóban, miután egy újszülött meghalt liszteriózisban. A nyers tej iránti érdeklődés nőtt az utóbbi években, ám a szakemberek szerint a pasztörizálatlan tej várandós nőknek különösen veszélyes – írja az AP News.

A nyers tej komoly egészségügyi kockázatot jelenthet – Fotó: Unsplash

Nyers tej terhesség alatt: mennyire veszélyes az édesanyára és a babára?

Az állami hatóságok szerint a fertőzés legvalószínűbb forrása a nyers tej volt, amelyet az anya terhessége alatt fogyasztott. Bár a baba halálának pontos oka nem ismert, a szakértők kiemelik, hogy a nyers tej többféle kórokozót tartalmazhat, köztük a Listeria monocytogenes baktériumot, amely liszteriózist okoz.

Ez a betegség vetélést, halvaszületést, koraszülést vagy halálos fertőzést okozhat, még enyhe tünetek esetén is.

A pasztörizálás – a tej hőkezelése – elpusztítja a kórokozókat, és jelentősen csökkenti a fertőzés kockázatát.

A nyers tej további veszélyes baktériumokat és vírusokat is hordozhat, például szalmonellát vagy E. colit, amelyek különösen veszélyesek a kisgyermekekre, az idősekre és a legyengült immunrendszerűekre. Az egészségügyi szakemberek ezért egyértelműen javasolják: a terhesség alatt kerüljük a nyers tej fogyasztását.

